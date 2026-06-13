Manuel Neuer, Bayern-Kapitän und fünfmalige Welttorschütze, ist fit für die WM! Nach BILD-Informationen absolvierte Neuer am Samstagvormittag, nur wenige Stunden vor dem Abflug, das Abschlusstraining mit der Mannschaft ohne Probleme. Neuer war über die gesamte Dauer mit dabei, zog voll mit und ist damit bereit für die WM. Schon in den vergangenen Tagen machte der fünfmalige Welttorhüter, den zuletzt muskuläre Probleme in seiner linken Wade außer Gefecht gesetzt hatten, kontinuierlich Schritte zu seinem Comeback. Neuer stand im "Spry Stadium" in Winston-Salem erstmals wieder bei einem 11-gegen-11-Trainingsspiel im Kasten. In den beiden letzten Tests gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) stand noch Oliver Baumann im deutschen Tor, weil Julian Nagelsmann kein Risiko eingehen wollte. Der Bundestrainer hatte bereits nach dem USA-Spiel angekündigt: "Er wird jetzt, wenn wir in Winston-Salem ankommen, ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curacao auch spielen. Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness. Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar."

Manuel Neuer , Bayern-Kapitän und fünfmalige Weltmeistertorschütze, ist fit für die WM! Nach BILD-Informationen absolvierte Neuer am Samstagvormittag, nur wenige Stunden vor dem Abflug , das Abschlusstraining mit der Mannschaft ohne Probleme.

Neuer war über die gesamte Dauer mit dabei, zog voll mit und ist damit bereit für die WM. Schon in den vergangenen Tagen machte der fünfmalige Welttorhüter, den zuletzt muskuläre Probleme in seiner linken Wade außer Gefecht gesetzt hatten, kontinuierlich Schritte zu seinem Comeback. Neuer stand im "Spry Stadium" in Winston-Salem erstmals wieder bei einem 11-gegen-11-Trainingsspiel im Kasten.

In den beiden letzten Tests gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) stand noch Oliver Baumann im deutschen Tor, weil Julian Nagelsmann kein Risiko eingehen wollte. Der Bundestrainer hatte bereits nach dem USA-Spiel angekündigt: "Er wird jetzt, wenn wir in Winston-Salem ankommen, ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curacao auch spielen. Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness. Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar.





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