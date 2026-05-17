Manuel Neuer: Bayern-Torhüter soll bei Weltmeisterschaft wieder in Tor stehen

Oliver Kahn, ehemaliger Bayern-Torhüter und Rekordtorschütze, erklärt in einem Sport1-Doppelpass die Wende, dass Manuel Neuer, der nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten war, wieder bei der anstehenden Weltmeisterschaft für Deutschland im Tor stehen soll. Neuer soll die Nummer 1 im deutschen Tor sein und die Verantwortung tragen, die Position zu verteidigen.

Es wäre der Fußball-Knaller der letzten Jahre. Steht Manuel Neuer bei der anstehenden Weltmeisterschaft für uns im Tor? Der Bayern-Torhüter , der nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten war, soll wieder dabei sein.

Im Sport1-Doppelpass erklärt Oliver Kahn (56) die Wende.die Nummer 1 im deutschen Tor sein wird. Dann ist es immer ein schwieriger Moment für einen Torwart, wenn du dann wirklich spürst: Du bist jetzt die Nummer 1, du bist jetzt derjenige, der seine Position verteidigen muss, und du bist jetzt nicht mehr der Angreifer. Und das macht immer ein bisschen was mit einem.

Kahn führt aus: "Jetzt bist du die Nummer 1 und jetzt spürst du auf einmal, jetzt schaut jeder auf dich, jetzt musst du, wie ich gesagt habe, deine Position verteidigen. Ab diesem Punkt muss man schon sagen, waren die Leistungen nicht mehr ganz so solide und auch nicht mehr ganz so konstant, wie Baumann sie vor der Situation gezeigt hat. Und das, glaube ich, hat dann dazu geführt, auch parallel mit den Leistungen von Manuel in derab.

Beim 5:1-Sieg der Bayern gegen Köln am Samstag musste Neuer vorzeitig raus. Die erste Diagnose fällt aber vorsichtig positiv aus: Die Verletzung scheint nicht schwerwiegend zu sein. In den kommenden ein bis zwei Tagen soll nun beobachtet werden, wie seine Wade auf die Belastung reagiert.sagte dazu am Samstagabend im ZDF-Sportstudio: "Ich werde das Gespräch immer zuerst mit dem Spieler führen. Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert.

Das hat noch nicht stattgefunden.

" Auf die Nachfrage, ob er Neuer oder Baumann noch nicht kontaktiert habe, antwortet Nagelsmann knapp: "Alle Spieler noch nicht. Sie haben mich gefragt, ob ich alle Spieler anrufe, die in meiner Zeit eine tragende Rolle gespielt haben. Das werden dann rund 62 Telefonate sein. Kahn hat selbst erlebt, wie er als Nummer 1 im Tor ersetzt wurde.

Bei der WM 2006 wurde die Entscheidung für Jens Lehmann allerdings bereits im April verkündet. Der Titan dazu: "Ich konnte mich auf die Situation einstellen. Das heißt, wenn man jetzt auf einmal auf die Idee kommt oder wenn Julian jetzt auf einmal sich Gedanken macht, jetzt auf einmal schnell hier noch einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich.

So eine Entscheidung hat ja nicht nur eine Ausstrahlung auf die Torhüter, vor allem auf Oliver Baumann, sondern auch auf die Mannschaft selbst. Die wird sich auch die Frage stellen: Wie glaubwürdig, wie verlässlich sind denn jetzt Aussagen, wenn sie hier in Zukunft kommen?





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