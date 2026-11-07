Bayern München Legende Manuel Neuer beendet mit 40 Jahren seine aktive Laufbahn. Sein letztes Bundesliga-Spiel in Mainz markiert den historischen Rekord als ältester Spieler der Liga.

Manuel Neuer beendet seine Karriere mit dem Spiel in Mainz. Er wird mit 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesliga -Spieler in der Geschichte der Bayern.

Der deutsche Nationalspieler beendete seine Karriere in einem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Bayern München erreichte einen klaren Sieg, der den Fokus auf den Torhüter lenkte.

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Letzter Auftritt auf höchstem Niveau

Manuel Neuer zeigt im Tor von Bayern München eine gemischte Leistung. In der 24. Minute ist er bei einer Faustabwehr unglücklich, doch der Torhüter bleibt gesund.

Ein vermeintliches 1:1 in der 40. Minute wird dank der Abseitsregel vermieden. Anschließend muss Neuer verletzt das Feld verlassen und verabschiedet sich.

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Bayern München dominiert das Mittelfeld

Joshua Kimmich übernimmt nach der Trauerphase sofort die Führung im Mittelfeld. Der deutsche Nationalspieler steuert das Spiel mit seiner Erfahrung.

In der 14. Minute erzielt Kimmich per Distanzschuss das Führungstor für Bayern München. Seine Präzision und sein Passspiel bestimmen das Tempo der Partie.

Junge Talente glänzen bei den Bayern

Lennart Karl zeigt eine beeindruckende Formkurve in diesem Spiel. Der Münchner Jungstar knüpft an seine guten Leistungen in Madrid an.

In der 57. Minute erzielt Karl das 2:0 für den Rekordmeister. Harry Kane bereitet beide Tore stark vor, obwohl er selbst nicht trifft.

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Historische Bedeutung des Abschieds

Die Karriere von Manuel Neuer endet mit einem historischen Rekord. Er bleibt als wichtigste Figur in der Geschichte des Clubs in Erinnerung.

Bayern München feiert den Sieg, doch der Fokus liegt auf dem Abschied des Torwarts. Die Fans verabschieden sich von einer Legende.