FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer kehrte öffEntlich zurück, klärt seinen Genesungsstatus nach dem Sehnenteilanriss und deutet an, im Sommer 2027 zurückzutreten.

Öffentliches Comeback und positive Genesungsverläufe

Der vierzigjährige FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer trat am Sonntagnachmittag in Altomünster im oberbayerischen Landkreis Dachau zu seinem ersten öffentlichen Auftritt seid seiner Rückkehr aus Brasilien auf. Der Besuch beim lokalen Fanklub Räuber Kneißl Unterweikertshofen diente nicht nur der Annäherung an die Fans, sondern auch der Klärung der gesundheitlichen Situation nach seiner langandauernden Verletzung. Neuer leidet unter einem Sehnenteilanriss im rechten Fuß, der ihn seit Anfang November vom Spielbetrieb abhielt. Er gab bekannt, dass die ärztlichen Kontrollen positive Ergebnisse lieferten und er mit dem Genesungsverlauf sehr zufrieden sei. Die Ärzte hätten ihn überraschend gut eingeschätzt, was die Grundlage für den geplanten Wiedereinstieg bildet. Der Torwart betonte, dass er rund um die Weihnachtsferien wieder in das Torwarttraining einsteigen wird,um seine Form schrittweise wiederherzustellen.

Trotz des optimistischen Genesungsstands wird Neuer beim Testspiel der Bayern gegen Ajax Amsterdam am fünften Januar in Nairobi voraussichtlich noch nicht zur Verfügung stehen. Der Fokus liegt derzeit auf der kontinuierlichen Rehabilitation, um die volle Wettkampftauglichkeit bis zur Rückrunde der Saison zu erreichen. neuer zeigte sich im Gespräch mit den anwesenden Unterstützern entspannt und dankbar für die Wertschätzung. Er erwähnte, dass er die Atmosphäre im Fanklub sehr genoss und sich über die Blasmusik sowie die familiäre Stimmung im Saal freute. Dies markierte einen deutlichen Kontrast zu den vorherigen Wochen, in denen seine Abwesenheit und die Umstände seiner Reha-Phase in Brasilien öffentlich kontrovers diskutiert wurden. Die Anwesenheit eines Fotos aus seiner aktiven Zeit bei der Weltmeisterschaft 2014, welches eine seiner legendären Paraden zeigt, erinnerte die Anwesenden an seine lange und erfolgreiche Karriere.

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Planung des Karriereendes und Unterstützung des Nachfolgers

Ein zentrales Thema des Abends war die Frage nach Neuers zukünftiger sportlicher Laufbahn. Der Veteran gab deutlich zu erkennen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer 2027 seine aktive Zeit beenden wird. Bereits während des Sommertrainingslagers hatte er Andeutungen gemacht, nun räumte er offen ein, dass nahezu bereits nach der vergangenen Saison sein Karriereende erfolgt wäre. Der Verbleib sei vor allem der aktuellen Mannschaftsstimmung und dem Zusammenhalt im Klub geschuldet. Er beschrieb die Stimmung an der Säbener Straße als besonders super und hob die Qualität des Trainerteams sowie des Staffs hervor. Der gemeinsame Wille,Erfolge zu feiern, habe ihn dazu bewogen,dem Verein weiter die Treue zu halten und die letzten Monate noch einmal in vollen Zügen zu genießen.

Neben den eigenen Plänen sprach Neuer ausführlich über seinen jungen Stellvertreter Jonas Urbig. Der 23-jährige Torwart nehme die Aufgaben vorbildlich wahr und liefere regelmäßig Top-Leistungen für die Mannschaft. Neuer betonte, dass er recht froh über Urbigs Entwicklung sei und beide gemeinsam an einer langfristigen Perspektive für den Verein arbeiten möchten. Er sehe in seinem Nachfolger einen Spieler, der die nächsten zehn Jahre die Position zwischen den Pfosten dominieren kann. Die Konkurrenz und der Austausch im Training würden sich gegenseitig pushen und die Leistungsbarriere ständig nach oben schrauben. Diese positive Dynamik sei ein weiterer Grund, warum er weiterhin gerne mit der Mannschaft trainiert und spielt, obwohl das Ende seiner Karriere bereits in greifbarer Nähe ist.

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Umgehung persönlicher Fragen und Anekdoten aus dem Alltag

Öffentliches Interesse richtete sich zuletzt stark auf Neuers privaten Bereich,insbesondere im Zusammenhang mit seinem Trip nach Brasilien und der bekannt gewordenen Trennung von seiner Ehefrau Anika. Bei diesem Fanklubbesuch blieben solche privaten Themen indes völlig außen vor. Keine der Fragen der Fans berührte die Medienberichterstattung über seinen Aufenthalt in Búzios oder die familiäre Situation. neuer nutzte die Gelegenheit, um sich auf das Fußballische und die Beziehung zum Verein zu konzentrieren. Er zeigte sich erleichtert über die ruhige Atmosphäre, da er in der Vergangenheit manchmal unter dem Druck öffEntlicher Spekulationen gelitten hatte. Stattdessen erzählte er Anekdoten aus dem Spieleralltag, etwa über die gute Verfassung in der Kabine und wie er froh ist, das die Spieler nicht ständig die gleiche Zeit miteinander verbringen, um Privatraum zu wahren.

Auch kulinarische Vorlieben wurden thematisiert. Neuer gab an,das er bei Besuchen am Tegernsee gerne bei einem lokalen Italiener isst. Dabei achte er besonders darauf,keine Weizenteige zu sich zu nehmen,wenn er Nudeln oder Pizza bestelle, und favorisiere andere Möglichkeiten, um seiner Diät gerecht zu werden. Diese Details zeigten eine entspannte Seite des Torwarts,die sich vom medialen Hype abhob. Es blieb jedoch nicht bei den geselligen Gesprächen, da ein kleiner Unfall das Ereignis krönte. Als Neuer eine von einem Fan gebackene Torte anschneiden wollte, rutschte das Messer ab und er schnitt sich in den linken Daumen. Dies ist glücklicherweise nicht sein verletzungsträchtiger rechter Fuß. Das kleine Malheur wurde rasch mit einem weißen Pflaster versorgt, sodass die anschließende einstündige Autogrammstunde ohne weitere Verzögerungen durchgeführt werden konnte. So verließ Neuer den Fanklub mit einem Verband am Finger, aber mit einem zufriedenen Blick auf seine geplante Rückkehr.