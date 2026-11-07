Manuel Neuer bricht Rekord als ältester Bundesliga-Spieler der Bayern-Geschichte

Manuel Neuer wird mit 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Spieler in der Geschichte des FC Bayern München, bevor er im Spiel gegen Mainz 05 verletzt auswechseln muss.

Manuel Neuer hat einen historischen Meilenstein in der Bundesliga -Erfolgsgeschichte des FC Bayern München erreicht und sich dabei selbst in die Rekordliste eingereiht. Der deutsche Nationaltorhüter wurde im Alter von 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesliga spieler in der Historie des Rekordmeisters. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Karrierewert für den Weltmeister von 2014, der seit Jahren die Torwartposition bei den Bayern dominiert.

Historischer Rekord für den FC Bayern Torwart

Der 550. Bundesligaeinsatz von Manuel Neuer blieb jedoch mit der vollen Freude über den Altersrekord verbunden, da das Spiel nicht bis zur letzten Minute mit dem aktuellen Stammtorhüter fortgesetzt werden konnte. Kurz vor der Halbzeitpause fiel der Mainzer Ausgleich, der später durch den Video-Assistenten-Referee (VAR) wieder aufgehoben wurde. Dabei erlitt Manuel Neuer nach einem Abwehrversuch eine Verletzung am rechten Knöchel und blieb nach dem Fall am Boden liegen.

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Wechsel durch Verletzung im rechten Knöchel

Das medizinische Personal führte diverse Tests an der Seitenlinie durch, bevor die Entscheidung für einen Austausch fiel. In der 45. Minute kam schließlich der DFB-Nationaltorhüter Bernd Dreher für den verletzten Manuel Neuer ins Spiel. Dieser Schritt war notwendig, da Neuer den Platz verlassen musste, um sich medizinisch untersuchen zu lassen. Der Wechsel fiel zeitlich direkt mit der Pause zusammen, wodurch das Spiel unterbrochen wurde.

Neuer löst Bernd Dreher als ältester Bayern-Spieler ab

Bevor Neuer diesen neuen Rekord aufstellte, hielt Bernd Dreher die Marke für den ältesten Spieler des FC Bayern München. Dreher war bei seinem letzten Ligaeinsatz für die Bayern mit 40 Jahren und 198 Tagen alt. Mit seinen aktuellen 40 Jahren und 225 Tagen hat Neuer diese Altersmarke nun übertroffen und den bisherigen Rekordhalter von diesem Thron verdrängt.

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Klaus Fichtel hält den absoluten Bundesliga-Rekord

Auf nationaler Ebene sieht die Situation jedoch anders aus, da Manuel Neuer die absoluten Altersrekorde der gesamten Bundesliga-Historie nicht mehr erreichen wird. Der älteste Spieler in der Geschichte der Bundesliga ist nach wie vor die Schalke-Ikone Klaus Fichtel, der mit 43 Jahren und 184 Tagen aufwartet. Dahinter folgt Uli Stein auf dem zweiten Platz mit einem Alter von 42 Jahren und 170 Tagen. Diese Distanz wird für den aktuellen Torhüter unüberwindbar bleiben.

Karriereende in Sicht für den Weltmeister von 2014

Es ist höchst wahrscheinlich, dass Manuel Neuer seine aktive Laufbahn am Ende der laufenden Saison beenden wird. Dieser Ausblick macht es unwahrscheinlich, dass er in der verbleibenden Zeit noch Signale für eine Fortsetzung seiner Karriere setzen kann. Die jüngste Verletzung am rechten Knöchel vor Mainz 05 unterstreicht die physischen Anforderungen, denen ein Spieler in diesem fortgeschrittenen Alter ausgesetzt ist.