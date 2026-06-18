Manuel Neuer: "Das ist auf jeden Fall schon das Ziel."

Manuel Neuer, der ehemalige Nationalspieler und Rekordtorehüter des FC Bayern und des deutschen Nationalteams, feiert nach zwei Jahren Pause sein Comeback bei der WM. Seine Frau Anika ist schwanger und erwartet das zweite Kind. Neuer spricht über die Herausforderungen des Turniers und die Zeitverschiebung mit seiner Familie.

Manuel Neuer feiert nach zwei Jahren Pause sein DFB-Comeback, spielt in den USA seine fünfte WM. Das Turnier ist für ihn auch privat eine Herausforderung, denn Ehefrau Anika ist schwanger und erwartet das zweite Kind nach Sohn Luca.

BILD fragte ihn, wie es für die Familie zu Hause ist und ob sie zu Besuch in die USA trotz Schwangerschaft kommen werden. Neuer: "Das ist auf jeden Fall schon das Ziel. Ich würde mich freuen, wenn das der Fall ist.

" Derzeit funktioniert das Familienleben hauptsächlich über Telefon und Video-Calls. Neuer: "Das ist ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Zeitverschiebung. Ihr kennt das von euren Familien, wenn man zu Hause anruft und dann manche dann nachts weg werden eventuell, wenn man selber mal einen Fehler gemacht hat.

" Süß: Vor der Pressekonferenz stand für Neuer noch ein spezieller Termin auf dem Programm. Unsere Nummer 1 erzählt: "Ich habe den Kleinen jetzt gerade quasi ins Bett gebracht vor der PK. Der war noch kurz in der Badewanne gewesen und vorher beim Kinderturnen...

" Luca turnt, Papa trainiert und fliegt durch den Strafraum. Hoffentlich noch lange - vielleicht ja sogar bis zum 2. WM-Titel für Manu nach 2014..





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