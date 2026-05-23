Manuel Neuer fällt an der WM aus - Bundestrainer Nagelsmann erklärt

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Entscheidung verkündet, Manuel Neuer nicht anzustellen und den Ersatzkeeper Jonas Urbig anzumelden. Die Gründe dafür bei einem Sturz bei Kölns Match wurde aufgrund der Diagnose, die am Freitag gegeben wurde, bessergwick zu sitzen und keine Verantwortung zu tragen.

Manuel Neuer fehlt, weil seiner Diagnose wegen einer kleinen muskulären Verhärtung und Blessur, Diagnose am Freitag, besser kein Risiko zu gehen war. Der Bundestrainer , Julian Nagelsmann , hat mit Bayern und Nationalmannschaft gesprochen, darüber, wie das spricht, ob Neuer spielt.

Torwart-Trainer Michael Rechner und die medizinische Abteilung waren auch beteiligt. Jonas Urbig kommt zum Einsatz, da Manuel Neuer nicht fit ist. Coach Nagelsmann meinte, ''Es wäre für Bayerns Sicht eine Top-Entlassung, wenn Jonas im Tor ist, Jonas ist auch ein toller Torwart, macht ein super Spiel. Nationalmannschafts-Sicht ist gut, wenn Manu ein paar Tage Ruhe bekommt und gut vorbereitet bei uns startet.

So etwas würde wir nicht wollen, wenn doch morgen ein sehr gutes Spiel macht und wäre dann vielleicht nicht ganz fit für die Nationalmannschaft. '





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