Manuel Neuer muss pausieren, da eine alte Fußverletzung bei seinem 358. Bundesliga-Spiel für Bayern München wieder auftrat. Jonas Urbig übernimmt die Position.

Die Bundesligasaison 2024/25 bringt für Manuel Neuer und den FC Bayern München eine unerwartete Zäsur im Tor. Der 40-jährige Kapitän musste die Partie am Samstag in Mainz verletzt vor der Pause verlassen, da sich seine chronischen Fußbeschwerden deutlich verschlimmerten. Als unmittelbare Konsequenz rückte Jonas Urbig für den deutschen Nationalkeeper nach, der in der vergangenen Woche nach einem Sieg im Champions-League-Auswärtsspiel in Madrid erst wieder fitgemeldet worden war.

Neuer wird ältester Bayern-Tormann

Das Spiel in der Arena AufSchalze in Mainz markiert eine historische Zäsur für die Karriere des Manuel Neuer . Kurz vor der Halbzeitpause wurde er 40 Jahre und 225 Tage alt und übertraf damit die Marke des Rekordhalters Bernd Dreher . Er ist nun der älteste Torwart in der Geschichte der Bundesliga, der für den FC Bayern München auf dem Platz steht. Trotz dieses prestigeträchtigen Meilensteins war die Freude über den Einsatz getrübt, da sich der Manuel Neuer nach der Partie nicht mehr fortbewegen konnte.

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Aktuelles Spielgeschehen und Auswechslung

Der Vorfall ereignete sich, als Mainz 05 über einen Freistoß kurz vor der Pause vermeintlich den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Manuel Neuer war dabei in eine unglückliche Situation geraten. Der Ball traf den Kopf des FC Bayern München -Stürmers Tah , und der Manuel Neuer schlug mit der Faust daneben, ohne den Ball zu berühren. Da die Angreifer von Mainz 05 im Abseits standen, wurde das Tor zurückgenommen. Diese Szene kostete den Torwart jedoch die Kraft und die Stabilität.

Manuel Neuer saß direkt im Anschluss angeschlagen auf dem Rasen und musste medizinisch versorgt werden. Er zog den Stutzen vom rechten Fuß, was die Sorge um seine körperliche Verfassung erhöhte. Die Ärzte vor Ort stellten fest, dass eine Fortsetzung des Spiels nicht mehr möglich ist. Der FC Bayern München sah sich daher gezwungen, den Ersatztorwart zu aktivieren, um die Defensive zu stabilisieren. Die Entscheidung fiel klar zugunsten von Jonas Urbig , der die Lücke stopfte.

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Stellungnahme der Geschäftsleitung

Max Eberl , der Sportvorstand des FC Bayern München , bestätigte nach dem Abpfiff die schwerwiegende Natur der Verletzung. Er betonte, dass es sich nicht um einen akuten Neuschaden handelt, sondern um ein Aufkeimen bestehender Probleme. Er erklärte, dass die Schmerzen am Fuß bereits vorher vorhanden waren und sich nun akut manifestiert haben. Die Hoffnung der Vereinsführung ist groß, dass die Verletzung nicht gravierender ist, als es auf den ersten Blick scheint. Der FC Bayern München blickt nun mit Sorge auf die weitere Planung der Rückrunde.

Bewältigung chronischer Beschwerden

Die Probleme des Manuel Neuer sind kein neues Phänomen in dieser Saison. Wegen anhaltender Sehnenreizungen im Fuß hatte er bereits die Partien gegen SC Freiburg (3:1), 1. FSV Magdeburg (6:1) und den Borussia Dortmund (2:2) verpasst. In der Champions-League-Begegnung in Madrid startete er jedoch wieder und zeigte seine Klasse. Dort offenbarte er gegenüber Amazon Prime , dass die Schmerzen beim Gehen allgegenwärtig waren. Der Manuel Neuer beschreibt die Situation als extrem schmerzhaft und belastend.

Um die Fitnesstoleranz zu erhöhen, griff der 40-Jährige auf unkonventionelle Maßnahmen zurück. Er nutzte kalte Tauchbäder auf der Dachterrasse bei 14 Grad Wassertemperatur, um die Entzündungsreaktion zu dämpfen. Diese Strategie funktionierte vorübergehend, doch die Erschöpfung des Körpers holte ihn nun im entscheidenden Moment ein. Für Jonas Urbig bedeutet diese Situation die Chance, sich in der Bundesliga zu profilieren und unter Beweis zu stellen, dass er das Erbe seines Mannschaftskollegen gewinnbringend antreten kann.