Manuel Neuer fällt mit Sehnenteilriss aus: Wie Torhüter ihre Karrieren beendeten

Manuel Neuer fällt nach einem Sehnenteilriss mindestens zwei Monate aus, während Torhüter wie Kahn und Maier ihre Karrieren ganz unterschiedlich beendeten.

Manuel Neuer (40) ist erneut verletzt. Der Torhüter des FC Bayern hat sich einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen und geht derzeit an Krücken. Nach diesen Angaben fällt Manuel Neuer mindestens zwei Monate aus.

Niemand weiß, wann und in welcher Form der fünfmalige Welttorhüter zurückkehren wird. Viele Fans befürchten, dass Neuer seine außergewöhnliche Karriere eher humpelnd als im Triumphmarsch beenden muss. Die entscheidende Frage lautet, ob er den richtigen Zeitpunkt für seinen Rücktritt bereits verpasst hat.

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Wie Oliver Kahn seinen Abschied gestaltete

Oliver Kahn (57/86 Länderspiele) verabschiedete sich am 17. Mai 2008 selbst vom FC Bayern. Nach seinem letzten Ligaspiel, einem 4:1 gegen Hertha, ließ er sich in der 89. Minute auswechseln.

Unter dem Jubel der Fans machte Kahn Platz für seinen Nachfolger Michael Rensing. Zu diesem Zeitpunkt war Oliver Kahn 39 Jahre alt, und sein Abschied galt als würdevoller Schlusspunkt seiner Vereinskarriere.

In der Nationalmannschaft wurde Oliver Kahn beim Sommermärchen 2006 von Jens Lehmann verdrängt. Trotzdem erlebte er beim Spiel um Platz 3 gegen Portugal einen großen Abschied, die Partie endete 3:1.

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Jens Lehmann und Sepp Maier im Vergleich

Jens Lehmann (56/61 Länderspiele) beendete seine Karriere am Ende der Saison 2010 beim VfB Stuttgart. Im Jahr 2011 kehrte er als Ersatzmann zum FC Arsenal zurück.

Für Arsenal bestritt Jens Lehmann beim 3:1 in Blackpool noch ein Champions-League-Spiel. Damit endete seine Laufbahn ohne dramatische Brüche, anders als bei Sepp Maier.

Das Karriereende von Sepp Maier (82/95 Länderspiele) verlief besonders dramatisch. Am 14. Juli 1979 wurde Maier bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall in seinem Mercedes 450 SEL 6.9 schwer verletzt.

Maier erlitt einen Lungenriss, zudem hatte sich die Leber hineingeschoben. Er kehrte danach nicht mehr ins Tor zurück.

Bei seinem Abschiedsspiel im Olympiastadion beschimpfte Sepp Maier den Bayern-Trainer Pal Csernai als 'Oarschloch'. Daraufhin verließ Pal Csernai unter Protest seine Bank.

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Toni Schumacher, Bodo Illgner und Andy Köpke

Toni Schumacher (72/76 Länderspiele) wurde 1986 nach seinem Enthüllungsbuch 'Anpfiff' sowohl beim DFB als auch beim 1. FC Köln entlassen. Der Europameister spielte danach noch für Schalke, Fenerbahce Istanbul und den FC Bayern.

Als Torwarttrainer beim BVB wurde Toni Schumacher im letzten Spiel der Saison 1996 in der 89. Minute eingewechselt. So feierte er noch seinen zweiten Meistertitel.

Bodo Illgner (59, 54 Länderspiele) hatte 1998 mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Als Bodo Illgner ein Jahr später von Iker Casillas verdrängt wurde, löste er einvernehmlich seinen Vertrag auf.

Andy Köpke (64/59 Länderspiele), der Europameister von 1996, wechselte zum Ende seiner Karriere für zwei Jahre nach Nürnberg in die 2. Liga. Im Jahr 2001 gelang Andy Köpke mit seinem Herzensklub der umjubelte Aufstieg, danach trat er zurück.

Was die Abschiede für Manuel Neuer bedeuten

Die Beispiele zeigen, dass ein Karriereende ganz unterschiedlich verlaufen kann. Oliver Kahn und Andy Köpke gingen nach einem sportlichen Höhepunkt, während Sepp Maier seine Laufbahn durch einen Unfall abrupt verlor.

Für Manuel Neuer bleibt daher offen, ob er nach seiner Verletzung noch einmal im Tor des FC Bayern steht. Die Berichte nennen bislang nur die Ausfallzeit von mindestens zwei Monaten, einen konkreten Termin für eine Rückkehr gibt es nicht.