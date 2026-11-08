Manuel Neuer fällt zwei Monate aus: FC Bayern sucht neue Nummer eins

Torwart Manuel Neuer hat sich einen Teilriss der Sehne zugezogen und fällt etwa zwei Monate aus. Jonas Urbig übernimmt die Position beim FC Bayern München.

Der FC Bayern München erhält einen schweren Rückschlag für die laufende Saison. Kapitän und Torwart Manuel Neuer leidet an einem Teilriss der Sehne im rechten Fuß. Diese Verletzung wird voraussichtlich dazu führen, dass der 40-jährige Schlussmann für einen Zeitraum von rund zwei Monaten nicht zur Verfügung steht.

Die Diagnose wurde kurz nach dem Auswärtsspiel gegen Mainz bekannt. Neuer hatte sich bereits in der 40. Minute des Spiels verletzt, als er einen missglückten Klärungsversuch unternahm. Direkt im Anschluss wurde er von den medizinischen Mitarbeitern des Vereins versorgt.

Also read Manuel Neuer fällt bei Bayern München erneut aus

Medizinische Diagnose und Erste Hilfe

Unmittelbar nach dem Vorfall verbrachte Manuel Neuer fast fünf Minuten hinter der Torauslinie. Dort wurde er von dem Bayerischen Arztes Jochen Hahne und dem Physiotherapeuten Florian Brandner behandelt. Nach der Erstversorgung stand schnell fest, dass ein Weiterlaufen für den Kapitän nicht mehr möglich war. Er musste das Feld verlassen und wurde durch Jonas Urbig ersetzt.

Jonas Urbig, der 23-jährige Ersatzmann, wird nun die nächsten Monate regelmäßig zwischen den Pfosten stehen. Er übernimmt damit die Rolle der etatmäßigen Nummer eins für den Verein aus München. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass Neuer seinen Platz für diesen Zeitraum vollständig abgeben muss.

Advertisement

Motivation des Weltmeisters auf Social Media

Trotz der schweren Verletzung bleibt Manuel Neuer optimistisch. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Foto, das ihn mit Krücken zeigt. Der 40-jährige Kapitän trug dabei einen Trainingsanzug und eine Mütze. Er wirkte auf den Bildern bereits wieder zuversichtlich und richtete motivierende Worte an seine rund 15 Millionen Follower.

Der Weltmeister von 2014 schrieb: Eine Verletzung kommt nie zum richtigen Zeitpunkt, aber sie ist Teil des Spiels. Gleichzeitig betonte der Torwart, dass er sich von diesem Rückschlag nicht unterkriegen lassen möchte. Er verwies auf seine früheren Erfahrungen und versprach volle Konzentration auf die Genesung.

Unterstützung für die Mannschaft

Auch während seiner Ausfallzeit plant Manuel Neuer, seine Teamkollegen zu unterstützen. Er erklärte, die Jungs auf dem Spielfeld unterstützen zu wollen, wo immer er könne. Der Kapitän bedankte sich bei seinen Fans für die zahlreichen ermutigenden Worte, die er in dieser Zeit erhielt.

Die Situation für den FC Bayern München ist nun klar definiert. Die Vereinsführung muss sich auf den Spielplan ohne ihren erfahrenen Kapitän einstellen. Jonas Urbig hat die Chance, sich als neuer Stammkeeper zu etablieren. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich die neue Konstellation in der Defensive auswirkt.

Advertisement

Ausblick und nächste Schritte

Die Genesung von Manuel Neuer dauert voraussichtlich zwei Monate an. In dieser Zeit wird Jonas Urbig die Hauptaufgabe im Tor übernehmen. Der FC Bayern München wird den Heilungsprozess genau überwachen. Sobald der Kapitän wieder fit ist, könnte er seinen Platz im Kader zurückerobern.

Für die Fans bleibt abzuwarten, wie sich die Defensive des Vereins ohne ihren erfahrenen Anführer schlägt. Die medizinische Betreuung durch Jochen Hahne und Florian Brandner war umgehend erfolgt, um den Spieler schnellstmöglich zu stabilisieren. Die Konzentration liegt nun vollständig auf der Rehabilitation von Manuel Neuer und der Leistung der neuen Stammkraft Jonas Urbig.