FC Bayern München gibt Freigabe für Manuel Neuers Rehabilitation in Brasilien. Der Torwart nutzt die Zeit in Búzios für die Genesung nach seiner Fußverletzung vom November.

Der Weltmeister-Torwart Manuel Neuer führt seine Rehabilitation derzeit in Armação dos Búzios im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro durch. Direkt am Atlantik nutzt der 40-Jährige die Gelegenheit, seine Genesung von einem Sehnenteilriss im rechten Fuß voranzutreiben. Dies geht aus aktuellen Informationen hervor, die sich auf die aktuelle Situation des Bayern-Keepers beziehen.

Details zur Verletzung und Genesung

Am Freitagabend teilte Manuel Neuer auf seiner Instagram-Story mit rund 15 Millionen Followern zwei Fotos aus dem brasilianischen Trainingscamp. Auf einem Spiegel-Selfie ist er zu sehen, während ein zweites Bild seinen verletzten rechten Fuß zeigt. Die Aufnahme dokumentiert zudem seine Elektrostimulations-Therapie am verletzten Organ. Neuer hatte sich den Sehnenteilriss am 7. November beim 2:1-Sieg gegen Mainz zugezogen. Laut BILD-Informationen wird er mindestens bis zum Jahresende ausfallen.

Also read FC Bayern: Manuel Neuer offenbar in Brasilien gesichtet

Zunächst absolvierte der Torwart seine Behandlungen und Reha-Maßnahmen an der Säbener Straße in München. Für diese Woche erhielt er jedoch die Freigabe, seine Rehabilitation an einem anderen Ort fortzusetzen. Ein Sprecher des Rekordmeisters bestätigte gegenüber BILD, dass man aufgrund der Gesamtsituation zugestimmt habe, dass er die Reha auch woanders fortsetzen kann. Die Entscheidung fiel zugunsten der Lage nahe der Copacabana.

Advertisement

Sportvorstand Max Eberl genehmigt Aufenthalt

Sportvorstand Max Eberl (53) stimmte dem Auslandsaufenthalt des Torhüpers offiziell zu. Diese Genehmigung zog terminliche Verschiebungen in Neuers Heimat nach sich. Sein geplanter Besuch beim Bayern-Fanklub Räuber Kneißl Unterweikertshofen 97 im oberbayerischen Landkreis Dachau findet erst eine Woche später statt. Das neue Datum für diesen Termin ist der 29. November. Die Verschiebung dient der Optimierung des Genesungsprozesses unter optimalen Bedingungen in Brasilien.

Auswirkungen auf den Kader und nächste Schritte

Die Abwesenheit von Manuel Neuer bis mindestens zum Jahresende hat Auswirkungen auf die Torwart-Besetzung beim FC Bayern. Die Vereinsführung priorisiert die vollständige Genesung des 40-Jährigen, anstatt ihn vorzeitig zurück ins Training zu schicken. Nach seiner Zeit in Brasilien wird die medizinische Lage neu evaluiert, um den besten Zeitpunkt für sein Comeback im Profibereich zu bestimmen. Bis dahin bleibt die Verantwortung in der letzten Reihe bei den Ersatzkräften der Mannschaft.