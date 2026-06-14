Manuel Neuer feiert Comeback: Deutschland trifft auf Curaçao

Torhüter Manuel Neuer kehrt nach langer Verletzungspause ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück. Im Spiel gegen Curaçao warnt er vor den offensiven Stärken des Außenseiters, insbesondere vor Stürmer Jürgen Locadia. Neuer bestätigt seine Fitness und freut sich auf sein fünftes Weltmeisterschaftsturnier.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Sonntagabend auf Curaçao . Im Tor der DFB -Auswahl steht Manuel Neuer , der nach langer Verletzungspause sein Comeback gibt. Der 40-jährige Bayern-Keeper warnt davor, den Außenseiter zu unterschätzen.

Insbesondere der physisch starke Stürmer Jürgen Locadia, der früher in der Bundesliga aktiv war, stellt eine Herausforderung dar. Neuer betont die Notwendigkeit einer stabilen Restverteidigung. Die defensive Formation umfasst Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown. Neuer hebt hervor, dass Curaçao über offensive Spieler verfügt, die überraschen können, und fordert Konzentration und Fokus.

Gleichzeitig blickt er optimistisch auf sein persönliches Comeback nach der langen Pause. Sein letztes Länderspiel bestritt er im Juli 2024. Er freue sich auf die bevorstehende Weltmeisterschaft und sei voller Energie. Bezüglich seiner zuvor blessierten Wade gibt Neuer Entwarnung: Er habe alle Belastungsproben bestanden und sei fit.

Zudem wird er im Turnier einen besonderen Legacy-Patch auf seinem Trikot tragen, da er an seiner fünften Weltmeisterschaft teilnimmt





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