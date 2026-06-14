Manuel Neuer feiert emotionales Comeback in der Nationalmannschaft und lobt Teamleistung

Nach fast zwei Jahren Pause kehrt Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück. Beim 7:1-Sieg gegen Curaçao zeigt er sich überglücklich, spricht über sein Gefühl, wieder bei der WM zu sein, und analysiert die Stärken des Teams.

Manuel Neuer hat nach fast zwei Jahren Pause sein Comeback im Tor der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Im Testspiel gegen Curaçao , das die DFB -Auswahl klar gewann, hatte der Kapitän nur wenige Chancen, sich auszuzeichnen; beim abgefälschten Gegentor war er machtlos.

Nach dem Spiel äußerte sich Neuer begeistert über seine Rückkehr und den Auftritt der Mannschaft. Er betonte, wie stolz er sei, wieder Teil des Teams zu sein und an seiner fünften Weltmeisterschaft teilzunehmen. Mit der Freude eines Debütanten beschrieb er seine Vorfreude auf das Turnier und lobte den klaren Sieg, die Spielfreude und die Kreativität im letzten Drittel.

Ein Erfolg zu Beginn des Turniers sei wichtig für das Selbstvertrauen, so Neuer, auch wenn man das 7:1 gegen Curaçao nicht mit dem legendären Halbfinalsieg gegen Brasilien 2014 vergleichen könne. Über die aktuelle Mannschaft sagte er, sie sei mutig, motiviert und voller Qualität. Rückblickend auf das erste Spiel der WM 2014 gegen Portugal merkte er an, damals sei viel für Deutschland gelaufen, etwa die rote Karte gegen Pepe.

Nun verfüge man über die richtigen Charaktere und den nötigen Zusammenhalt, um auch Rückschläge wegzustecken





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