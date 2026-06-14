Manuel Neuer führt Deutschland zu WM-Auftaktsieg und bricht zwei Rekorde

Beim 7:1-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao muss Torhüter Manuel Neuer ein Gegentor hinnehmen, das durch eine unglückliche Abfälschung von Joshua Kimmich entsteht. Trotzdem feiert der 40-Jährige einen gelungenen WM-Start und stellt dabei zwei Altersrekorde für den DFB auf. Zudem besteht die Möglichkeit, dass er in der Liste der meisten Länderspiele weiter nach oben klettert.

Deutschland s Nationaltorhüter Manuel Neuer erlebte einen Start nach Maß bei der WM 2022 , als die DFB -Auswahl Curaçao mit 7:1 bezwang. Auch wenn zwischenzeitlich der Ausgleich zum 1:1 für kurze Unruhe sorgte, dominierte das Team klar.

Das Gegentor in der 21. Minute entstand, nachdem Kapitän Joshua Kimmich einen Schuss unabsichtlich abfälschte, wodurch der Ball für Neuer unerreichbar wurde. Neuer bestätigte dies selbst im Interview mit MagentaTV und meinte, ohne die Abfälschung hätte er den Ball gehalten, es sei dann ein "easy Ball" gewesen. Die Leser von SPORT BILD sind mehrheitlich seiner Meinung: 63 Prozent der bisher 760 Teilnehmer einer Umfrage halten Neuer für chancenlos bei dem Gegentreffer, 37 Prozent sind gegenteiliger Auffassung.

Der deutliche Sieg ließ den Gegentreffer jedoch schnell in Vergessenheit geraten. Für Neuer persönlich wurde der Abend historisch: Mit seinem Einsatz überholte er Lothar Matthäus und Fritz Walter als ältesten deutschen Nationalspieler und ältesten deutschen WM-Spieler.

Zudem könnte er bei dieser WM noch in der Statistik der Länderspieleinsätze weiter aufsteigen: Aktuell liegt er hinter Lukas Podolski (130) und Thomas Müller (131) auf Rang fünf. Je nach Turnierverlauf und Fitness könnte Neuer beide noch überholen, wodurch er in dieser ewigen Rangliste auf den dritten Platz vorrücken würde





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