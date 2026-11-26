Paarberaterin Ruth Marquardt kritisiert Manuel Neuer auf Instagram scharf wegen angeblicher Trennung. Prominente Frauen like den Post, während Neuer schweigt.

Die öffentliche Debatte um das private Leben von Manuel Neuer hat sich durch eine kontroverse Social-Media-Aktion von Paarberaterin Ruth Marquardt verschärft. Marquardt veröffentlichte ein Video auf Instagram, in dem sie den Torhüter des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft für sein mutmaßliches Verhalten in Bezug auf seine Ehe kritisierte. Diese digitale Veröffentlichung löste eine Kette von Reaktionen aus, an der sich mehrere prominente Persönlichkeiten aus dem deutschen Fußballsport beteiligten, was die Reichweite der Anschuldigungen deutlich erhöhte.

Instagram-Provokation und Unterstützung durch Prominenz

Der Auslöser für die aktuelle Medienresonanz ist das genannte Instagram-Video von Ruth Marquardt, in dem sie den Torhüter scharf kritisierte. Zahlreiche prominente Frauen signalisierten offenbar ihre Zustimmung zu den Ausführungen der Beraterin, darunter auch die Partnerinnen einiger Weggefährten des 40-Jährigen. Ann-Kathrin Götze, die Frau des ehemaligen Bayern- und Nationalmannschaftskollegen Mario Götze, versah den Beitrag mit einem Like. Sie kommentierte das Video sogar mit klatschenden Händen, was als deutliches Signal gewertet wurde. Auch Sophia Schneiderhan, die Partnerin von Ex-Nationalspieler Michael Ballack, sowie Neuers Ex-Frau Nina sollen den Beitrag mit einem "Gefällt mir" markiert haben.

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Kritik am Zeitpunkt und Verantwortung der Familie

In ihrem Video thematisierte Marquardt die Berichte über die angebliche Trennung des Bayern-Keepers von seiner Ehefrau Anika. Dabei kritisierte die Paarberaterin insbesondere den mutmaßlichen Zeitpunkt des Ehe-Aus. Neuer soll seiner Frau laut einem Bericht der "Bild" nur wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes mitgeteilt haben, dass er die Ehe nicht fortsetzen wolle. Die Geburt soll Ende August beziehungsweise Anfang September erfolgt sein. Marquardt formulierte ihre Empörung direkt: "Es ist scheißegal, wie eure Beziehung gerade ist. Aber du kannst deine Frau und deine Kinder nicht im Stich lassen".

Die Paarberaterin warf ihm vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen, während seine Frau mit einem Neugeborenen und dem älteren gemeinsamen Sohn zurechtkommen müsse. Diese spezifische Vorhaltung, dass die Entscheidung kurz nach der Geburt fiel, stellt den Kern der moralischen Kritik dar, die im Internet diskutiert wird. Marquardt betont dabei den Aspekt der Verlässlichkeit in familiären Bindungen, den sie bei Manuel Neuer als nicht gegeben ansieht.

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Spezifische Reisereportagen und unbekannte Begleitung

Spekulationen um das Privatleben des Torhüters erhielten zusätzliche Aufmerksamkeit durch Bilder und Videos aus dem Ausland. Neuer soll sich Ende September beziehungsweise Anfang Oktober auf Sizilien aufgehalten haben. Laut "Bild" sei dabei bereits eine bislang unbekannte Frau an seiner Seite gewesen. Auch während seines jüngsten Aufenthalts in Brasilien sei er mit derselben Begleitung gesehen worden. Diese Reisen fanden im Kontext seiner Verletzungspause statt, über die später mehr Details folgen.

Über die Identität der Frau und die Art ihrer Beziehung zu Neuer ist öffentlich nichts gesichert. Dem Bericht zufolge soll sie als Physiotherapeutin des Bayern-Torhüters arbeiten. Diese berufliche Einordnung der unbekannten Begleitung trägt zur Verwirrung und zur weiteren Spezulation in den Medien bei. Es gibt jedoch keine bestätigten Angaben darüber, ob diese Person eine romantische Rolle einnimmt oder ob es sich rein um geschäftliche Betreuung handelt.

Historische Ehesituation und aktuelle Schweigepflicht

Manuel Neuer war vor der Ehe mit Anika mit Nina Weiß verheiratet. Die beiden heirateten 2017 und ließen sich Ende 2020 wieder scheiden. Die zweite Ehe des Fußballers - mit Annika - wurde dann 2023 in Tegernsee geschlossen. Diese chronologische Abfolge der Ehen bildet den Hintergrund für die aktuelle Kontroverse. Neuer hatte vom FC Bayern die Erlaubnis erhalten, sich im Rahmen seiner Verletzungspause zeitweise außerhalb Münchens aufzuhalten.

Zu den Berichten über sein Privatleben hat sich der Torhüter bislang nicht öffentlich geäußert. Sein Schweigen steht im Kontrast zur lauten Debatte in den sozialen Medien und der scharfen Kritik von Ruth Marquardt. Während die Partnerinnen prominenter Kollegen den Post der Beraterin unterstützen, wartet die Öffentlichkeit auf eine offizielle Stellungnahme von Manuel Neuer selbst, die bisher ausbleibt.