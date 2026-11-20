Bayern-Torwart Manuel Neuer absolviert seine Rehabilitation in Brasilien nach dem Sehnenteilriss im November. Der Kapitän soll im November nach München zurückkehren.

Der verletzte FC Bayern München Kapitän Manuel Neuer hat sich in Brasilien auf einem Motorroller blicken lassen. Das Video zeigt den 40-jährigen Torhüter, der gemeinsam mit einer unbekannten Frau am Lenker sitzt. Diese Aufnahmen sorgen für mediale Aufmerksamkeit und werfen Fragen nach dem genauen Aufenthaltsort und den Gründen für die Reise auf.

Verletzungsdetails und Reha-Planung

Manuel Neuer erlitt am 7. November beim 2:1-Sieg gegen Mainz einen Sehnenteilriss im rechten Fuß. Noch vor dem Halbzeitpfiff musste der Keeper nach einer medizinischen Behandlung ausgewechselt werden. Nach Informationen der BILD Zeitung wird Neuer mindestens bis zum Jahresende ausfallen. Zuerst absolvierte der Weltmeister von 2014 seine Behandlungen und Reha-Maßnahmen an der Säbener Straße in München. Schließlich wurde die Freigabe erteilt, die Rehabilitation an einem anderen Ort fortzusetzen.

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Entscheidungen von Eberl und Vereinsführung

Ein Sprecher des Rekordmeisters bestätigte gegenüber BILD, dass man aufgrund der Gesamtsituation zugestimmt hat. Die Rehabilitation kann nun woanders fortgesetzt werden. Max Eberl, der Sportvorstand des FC Bayern, stimmte dem Auslandsaufenthalt zu. Dafür ließ der Torhüter auch einen geplanten Termin in seiner Heimat ausfallen. Den Besuch beim Bayern-Fanklub Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97 hatte er bereits einige Tage zuvor abgesagt.

Die Begleiterin und private Umstände

Die Aufnahmen entstanden vor einem Ärztehaus in Brasilien, wo Neuer offenbar seine Reha absolviert. Auf dem Motorroller sitzt unmittelbar hinter dem Torhüter eine Frau, über die bislang nur wenig bekannt ist. Angeblich soll es sich bei seiner Begleiterin um eine Physiotherapeutin handeln. Weitere gesicherte Informationen über die Frau liegen BILD bislang nicht vor. Die Aufnahmen erhalten vor dem Hintergrund von Neuers privatem Leben besondere Aufmerksamkeit. Erst am 13. November hatte BILD exklusiv über die Trennung von seiner Frau Anika berichtet.

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Zukünftige Termine und Comeback-Hoffnung

Ende August war der zweite gemeinsame Sohn des Paares zur Welt gekommen. Nur wenige Tage nach der Geburt soll die Ehe jedoch zerbrochen sein. Inzwischen soll Neuer aus der gemeinsamen Villa am Tegernsee ausgezogen sein. Mit Brasilien verbindet Manuel Neuer auch einen der bedeutendsten Momente seiner Laufbahn. Bei der Weltmeisterschaft 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft in dem südamerikanischen Land Weltmeister.

Nach seiner Zeit in Brasilien soll Neuer am Mittwoch, dem 25. November, wieder in Deutschland eintreffen. Der 40-Jährige setzt dort seine Reha fort und arbeitet an seiner Rückkehr ins Bayern-Tor. Die genaue Dauer der Genesungsphase bleibt weiterhin unsicher, da ein Ausfall bis zum Jahresende eingeplant ist. Fans und Beobachter warten nun auf den offiziellen Stand der Dinge.