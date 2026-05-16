Manuel Neuer is returning to the German national team for the 2026 World Cup

German football player and FC Bayern goalkeeper Manuel Neuer, wearing a green shirt, is being reported to make his comeback in the German national team for the 2026 World Cup. The story is based on a report from Sky Sport and a claim by the player himself. Neuer has stated that he will be returning for the World Cup, provided he is fit and healthy. The story also mentions Neuer's contract extension with FC Bayern and his future role in the German national team.

Manuel Neuer (grünes Trikot) wird im letzten Bundesliga-Spiel dieser Saison ausgewechselt. Manuel Neuer wird einem Medienbericht zufolge sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in diesem Sommer geben.

Wie Sky Sport berichtete, soll der Torwart des FC Bayern in den Kader des DFB-Teams zurückkehren, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere und der 40-Jährige sich beim 5:1 gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt habe. Neuer soll demnach in den vergangenen Tagen für die WM zugesagt haben. Kurz zuvor hatte Neuer selbst ein mögliches Comeback im Nationalteam vor der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA nicht mehr ausgeschlossen.





"Für mich ist das heute kein Thema", sagte der Kapitän der Münchner nach dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison bei Sky.

"Ich bin da total entspannt. Es ist so, dass wir heute die Meisterschaft feiern. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal-Finale.

"

Neuer schloss seine Ausführungen auf die Frage, ob eine WM-Teilnahme ausgeschlossen sei, mit dem Satz: "Das müsst ihr nicht wissen. "



Letztendlich hatte es Spekulationen gegeben, dass Neuer ins Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückkehren könnte. In den vergangenen Tagen habe es keinen Kontakt zum früheren Bayern-Coach gegeben, berichtete Neuer.

"Wir haben das ganze Jahr Kontakt, ganz normal wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch.

Da war jetzt nichts Besonderes.

"



Am 21. Mai will Nagelsmann seinen WM-Kader bekanntgeben.



Sky-Experte Lothar Matthäus interpretierte die Aussagen, dass die Chancen höher sind, dass Neuer bei der WM dabei ist: "Für mich eher ja, wie nein", sagte Matthäus.

"Manuel Neuer ist für mich der beste deutsche Torhüter und die Besten sollten spielen. "



Im letzten Bundesliga-Spiel der Saison war Neuer nach einer Stunde für seinen Ersatzmann Jonas Urbig ausgewechselt worden. Dies sei auch mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart in Berlin geschehen, sagte der Routinier.

"Ich habe etwas gemerkt in der Wade, deshalb wollte ich kein Risiko eingehen, auch wegen nächster Woche. Deshalb habe ich lieber gesagt, dass ich was spüre.





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