Manuel Neuer ist neuer WM-Rekordtorhüter

Manuel Neuer vom FC Bayern München ist neuer WM-Rekordtorhüter. Der 40-Jährige löst mit seinem 21. Einsatz den Franzosen Hugo Lloris ab. Lloris wiederum hatte Neuer noch vor vier Jahren selbst überholt - auf dem Weg ins WM-Finale. Neuer ist zudem der älteste deutsche Spieler, der bei einem großen Turnier zum Einsatz kam.

Manuel Neuer vom FC Bayern München ist neuer WM-Rekordtorhüter. Der 40-Jährige löst mit seinem 21. Einsatz den Franzosen Hugo Lloris ab. Lloris wiederum hatte Neuer noch vor vier Jahren selbst überholt - auf dem Weg ins WM-Finale.

Neuer ist zudem der älteste deutsche Spieler, der bei einem großen Turnier zum Einsatz kam. Die deutsche Mannschaft trifft im Vergleich zum 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao unverändert an. Heißt auch: Der vielfach kritisierte Leroy Sané bekommt wie erwartet das Startelfmandat. Nach dem Auftaktsieg gegen Curacao kann die DFB-Elf heute schon das Weiterkommen perfekt machen.

Diese elf Spieler schickt Bundestrainer Julian Nagelsmann aufs Feld. Die Mannschaft ist da! Im grünen Trainingsanzug hat sich das Team auf dem Platz eingefunden. Die Stimmung ist noch locker, in kleineren Gruppen stehen die Spieler beisammen und unterhalten sich.

Der ein oder andere (etwa Jamala Musiala und Florian Wirtz) hat Kopfhörer auf und stimmt sich mit Musik auf das Spiel ein. Die DFB-Elf trifft im zweiten Gruppenspiel der WM auf die Elfenbeinküste und kann sich mit einem Sieg schon für das Sechzehntelfinale qualifizieren. Die Partie gibt es live im Sportschau-Audiostream und im Ticker der Sportschau. Gegen die Elfenbeinküste hatte Deutschland die erste gute Chance, aber der Kopfball von Havertz stellte den ivorischen Torhüter nicht vor Probleme.

Im Mannschaftshotel findet derzeit eine letzte Besprechung statt, in Kürze geht es dann auch für Spieler und Team zum Stadion. Die Fahrt vom Teamhotel dauert ca. 20 Minuten. Nach der Platzbegehung wärmt sich die Mannschaft dann auf. Ca. 3000 deutsche Fans machen sich derzeit gemeinsam zum Stadion in Toronto auf.

Treffpunkt war um 18.30 Uhr am beliebten Amsterdam Brewhouse, von dort geht es zur Spielstätte, in der sonst der Toronto FC seine Spiele austrägt. Etliche Fans im Deutschlandtrikot haben sich vor Ort eingefunden, erste Fangesänge werden angestimmt. Es sind sowohl deutsch- als auch englischsprachige Anhänger dabei. In und um Toronto leben etwa 200.000 Menschen mit deutschen Wurzeln, einige von ihnen haben sich dem Fanmarsch angeschlossen.

Die Stimmung ist bei 22 Grad und Sonnenschein gut. Der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hat seinen langjährigen Mitspieler Leroy Sané gegen die anhaltende Kritik verteidigt. Gündogan und Sané hatten gemeinsam bei Manchester City gespielt, aktuell laufen sie für Galatasaray Istanbul auf. Das klingt jetzt vielleicht paradox, weil er manchmal nicht so rüberkommt.

Aber Leroy war schon damals schüchtern und ist es bis heute geblieben. Wenn er Menschen nicht so gut kennt, ist er sehr vorsichtig. In Deutschland habe er nie die Anerkennung bekommen, die er verdient. 13 Turnierspiele hat der Flügelstürmer von Galatasaray bislang im Nationaltrikot absolviert, ein Treffer ist ihm noch nicht gelungen. Julian Nagelsmann hat sich vor dem zweiten DFB-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste zur Aufstellungsfrage geäußert.

Seinen Flügelspieler Leroy Sané verteidigte der Bundestrainer. Um 22 Uhr deutscher Zeit geht's heute für das DFB-Team im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Spielstätte ist das kleinste Stadion der WM: das Toronto-Stadion. 45.000 Zuschauer haben hier Platz, 2007 wurde das Stadion eröffnet. Bekannt ist die Arena auch für die Wetterverhältnisse: In Toronto kann es sehr windig werden.

Außerdem sind nur die Haupttribünen des Stadions überdacht. Das Spiel Ghana gegen Panama verfolgten viele Fans deshalb in Regenjacken. Glück für die deutschen Fans: Heute wird es in Toronto wahrscheinlich trocken bleiben. Julian Nagelsmann hatte beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao ein ganz besonderes T-Shirt an.

Auf der Rückseite befindet sich eine spezielle Hommage an die deutschen Fans. Denn dort sind die Namen vieler Anhänger aufgedruckt. Das Ganze ist eine Aktion des DFB, für die sich Fans bewerben konnten. Neben dem T-Shirt des Bundestrainers, ist auch der offizielle DFB-Teambus mit den Namen verziert.

Ob Nagelsmann beim Spiel gegen die Elfenbeinküste das T-Shirt wieder anhaben wird, ließ er bisher noch offen. Mit der Elfenbeinküste trifft das DFB-Team heute im zweiten Gruppenspiel auf den ersten schweren Gegner. Auf ihre Fans können sich die deutschen Nationalspieler bei dem Spiel verlassen: Der deutsche Fanblock im Toronto-Stadion ist ausverkauft. Und auch bei ihrer Ankunft in Toronto am Freitagabend wurden die DFB-Spieler bereits euphorisch empfangen.

Kakao, Kaffee und viel Kultur: Dafür steht der heutige WM-Gegner des DFB-Teams. Die Elfenbeinküste - früher französische Kolonie, seit 1960 unabhängig - liegt in Westafrika und zählt mehr als 60 ethnische Gruppen und Sprachen. Neben Kaffee exportiert das Land vor allem Kakao - im Schnitt steckt in jeder zweiten Schokoladentafel aus dem Supermarkt Kakao aus der Elfenbeinküste. Die größte Stadt des Landes ist Abidjan, Hauptstadt ist Yamoussoukro





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