Manuel Neuer kann 2026 wie Dino Zoff mit 40 Jahren Weltmeister werden

Dino Zoff traut es Manuel Neuer zu, dass er 2026 mit 40 Jahren Weltmeister werden kann. Der Torhüter hat es vorgemacht. Dino Zoff gewann 1982 im Alter von 40 Jahren mit Italien den Weltmeistertitel.

Manuel Neuer kann 2026 wie Italiens Fußball -Legende Dino Zoff mit 40 Jahren Weltmeister werden. Der Torhüter hat es vorgemacht. Dino Zoff gewann 1982 im Alter von 40 Jahren mit Italien den Weltmeister titel.

Im Finale wurde Deutschland 3:1 besiegt. 44 Jahre später kann Manuel Neuer in seine Fußstapfen treten - und mit der Nationalmannschaft bei der in den USA, Mexiko und Kanada ebenfalls als 40-Jähriger Weltmeister werden. Dino Zoff traut es Deutschlands Nummer 1 zu. Er war der beste Beweis dafür, dass man im hohen Fußball-Alter noch Top-Leistungen bringen kann. Das traute er Manuel Neuer ebenfalls zu.

Auf jeden Fall ist seine Nominierung richtig gewesen. Er hatte es ohnehin nicht verstanden, dass Deutschland nach der EM 2024 nicht weiter auf ihn gesetzt hat und er zurücktrat. Warum? Weil Neuer selbst mit 40 Jahren noch ein außergewöhnlicher Torwart ist.

Das hat er in den Champions-League-Spielen gegen Real Madrid und bei Paris St-Germain doch unter Beweis gestellt. Außerdem sage ich immer: Über die Fitness eines Torhüters muss man sich grundsätzlich keine Sorgen machen. Solange ein Torhüter gesund ist, kann er noch im hohen Alter spielen. Denn im Gegensatz zu einem Feldspieler muss er ja nicht so viel laufen.

Entscheidend ist der Kopf: Man muss mental bereit und stark sein. Und das ist Neuer. Foto: Bob Thomas Sports Photography via Getty Images Was zeichnet unsere Nummer 1 noch aus? Neuer hat das Torwartspiel über Jahre geprägt, er ist komplett.

Er ist fußballerisch sehr gut, er ist auf der Linie und bei hohen Bällen immer noch ganz stark. Hinzu kommt die Erfahrung, das gibt ihm zusätzlich Sicherheit. Und die gegnerischen Angreifer haben Respekt vor Neuer. Ein Torwart muss eine große Autorität ausstrahlen, das macht Neuer.

Dino Zoff muss es wissen. Er bestritt 112 Länderspiele für Italien. Er wurde mit Juventus Turin unter anderem sechsmal italienischer Meister





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