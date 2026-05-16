Manuel Neuer kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück, aber Bundestrainer Nagelsmann bleibt bedeckt

Manuel Neuer kehrt möglicherweise in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück, aber Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt bedeckt und vermeidet eine klare Aussage zum Bayern-Keeper. Der Bundestrainer betont, dass er das Gespräch mit dem Spieler sucht und dass die Liste nicht veröffentlicht wird.

Manuel Neuer kehrt offenbar in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bestätigen will Bundestrainer Julian Nagelsmann dies nicht, er vermeidet eine klare Aussage zum Bayern-Keeper . Kehrt Manuel Neuer nun in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück oder nicht?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am späten Samstagabend eine klare Aussage zum Bayern-Keeper vermieden.

"Ich halte an meiner Eingangsthese fest, dass ich das Gespräch immer zuerst mit dem Spieler suche. Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert, und das hat noch nicht stattgefunden.

" sagte Nagelsmann. "Die Liste wird nicht veröffentlicht, deshalb kommentiere ich sie nicht. Was ich sagen kann, ist, dass dort sehr viele Spieler draufstehen.





SPORT1 / 🏆 109. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Neuer Deutsche Nationalmannschaft Julian Nagelsmann Bayern-Keeper Deutsche Fußball-Nationalmannschaft Bundestrainer Liste Veröffentlichung Kommentar Spieler Spieltag Testspiele WM-Kader Deutschland USA Kanada Europameisterschaft München Mainz Chicago

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manuel Neuer auf 55er-WM-Kaderliste der NationalmannschaftAuf der 55er-Liste für die Weltmeisterschaft steht Manuel Neuer. Gespräche mit Julian Nagelsmann über eine Rückkehr laufen.

Read more »

Neuer könnte Comeback in Nationalmannschaft feiern: Münchner treffen auf Köln, möglicherweise offizielle VerkündungIn der deutschen Bundesliga-Saison 2022/2023 könnte Manuel Neuer seine Rückkehr in die Nationalmannschaft feiern. Der FC Bayern München spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Nach Informationen von Sky Sport steht Neuer auf der 55er-Kaderliste für die Weltmeisterschaft, die der DFB am Montag an den Weltverband FIFA schicken muss. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert nur Spieler, die auf dieser vorläufigen und nicht einsehbaren Liste stehen.

Read more »

Manuel Neuer soll WM-Starter bleiben - allerdings damit verbunden, dass Oliver Baumann ein mögliches Überraschungspaar könnteOliver Baumann, ein deutscher Torwart, ist einer der Hauptkonkurrenten für die deutsche Nummer 1-Torempfeckung. Den Bericht zufolge, dass Manuel Neuer auf der vorläufigen Fifa-Liste steht, könnte Oliver Baumann die WM-Starte verlieren und damit Julian Nagelsmann und die zweite Elf in große Schwierigkeiten bringen.

Read more »

Medienbericht: Manuel Neuer kehrt in die Nationalmannschaft zurückZuletzt haben sich die Gerüchte immer mehr verdichtet: Bayern-Keeper Manuel Neuer soll laut einem Bericht des Bezahlsenders Sky vor einem Comeback in der Nationalelf stehen.

Read more »