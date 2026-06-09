Manuel Neuer kehrt ins Mannschaftstraining zurück: Comeback vor WM-Auftakt gegen Curaçao

Der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer ist nach seiner Wadenverletzung wieder vollständig im Training der Mannschaft. Bundestrainer Nagelsmann plant ihn für das erste Gruppenspiel der WM 2026. Die Nachricht sorgt für Erleichterung und großen Jubel bei den Fans.

Manuel Neuer , der langjährige Kapitän und Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft, ist nach seiner Verletzung spause wieder vollständig ins Teamtraining zurückgekehrt. Der 40-jährige Torwart des FC Bayern München hatte sich am 16.

Mai, dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison, im Spiel gegen den 1. FC Köln eine Wadenverletzung am linken Bein zugezogen und musste daraufhin in den beiden WM-Vorbereitungsspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) pausieren, wobei Oliver Baumann das deutsche Tor hütete. Nun, nur sechs Tage vor dem ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen den WM-Debütanten Curaçao, absolvierte Neuer in Winston-Salem sein erstes volles Mannschaftstraining. Die Nachricht wurde von rund 3.000 anwesenden Fans mit großer Erleichterung und Jubel aufgenommen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann bestätigte den Plan, dass Neuer bereits beim nächsten Spiel am 9. Juni 2026 in Houston sein Comeback feiern und somit in seine fünfte WM starten soll. Das Training auf dem Gelände der Wake University war öffentlich, und nach der etwa 45-minütigen Einheit blieben Neuer sowie weitere Stars wie Joshua Kimmich noch fast eine Stunde, um Autogramme zu geben und für Selfies zu posieren.

Zuvor hatte sich Kimmich längere Zeit mit Nagelsmann auf dem Platz intensiv ausgetauscht, wobei der Inhalt des Gesprächs nicht bekannt wurde. DFB-Präsident Bernd Neuendorf lobte in einer Rede auf Englisch dasWM-Camp in Winston-Salem, insbesondere die Kombination aus Trainingsmöglichkeiten und dem Mannschaftshotel The Graylyn Estate, als beste Wahl. Die 3.000 kostenlosen Tickets für die öffentliche Trainingseinheit waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Insgesamt signalisiert die Rückkehr Neuers eine große taktische und mentale Stabilisierung für das deutsche Team vor dem Auftaktmatch





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