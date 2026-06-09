Manuel Neuer kehrt ins Training der deutschen Nationalmannschaft zurück, ist für WM-Auftakt gegen Curacao fit

Manuel Neuer, Weltmeister von 2014, hat nach seiner Wadenverletzung ins Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eingestiegen und zeigte einen guten Eindruck bei der öffentlichen Einheit. Damit dürfte einem Einsatz beim WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni in Houston nichts mehr im Weg stehen. Neuer verletzte sich allerdings am letzten Bundesligaspieltag am 16. Mai an der Wade. Bei den Länderspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) stand der von Nagelsmann zurückversetzte Oliver Baumann zwischen den Pfosten. Nagelsmann hatte aber bereits nach dem Test gegen die USA in Chicago angekündigt, dass Neuer für das Spiel gegen Außenseiter Curacao fit werde. "Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar", hatte der Bundestrainer erklärt.

Manuel Neuer hat nach seiner Wadenverletzung ins Training der deutschen Fußball- Nationalmannschaft eingestiegen und zeigte einen guten Eindruck bei der öffentlichen Einheit am Montagabend in Winston-Salem.

Damit dürfte einem Einsatz beim WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni in Houston nichts mehr im Weg stehen. Neuer verletzte sich allerdings am letzten Bundesligaspieltag am 16. Mai an der Wade.

Bei den Länderspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) stand der von Nagelsmann zurückversetzte Oliver Baumann zwischen den Pfosten. Nagelsmann hatte aber bereits nach dem Test gegen die USA in Chicago angekündigt, dass Neuer für das Spiel gegen Außenseiter Curacao fit werde.

"Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar", hatte der Bundestrainer erklärt





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