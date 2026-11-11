Manuel Neuer kehrt nach Verletzungspause zurück, Didi Hamann bezweifelt Status

Didi Hamann warnt vor Manuel Neuers Rückkehr. Der Torwart fällt bis Weihnachten aus. Jonas Urbig könnte Nummer eins werden.

Die Zukunft des Torhüterpostens beim FC Bayern München bleibt bis auf Weiteres unklar, da Manuel Neuer aufgrund seiner schweren Verletzung bis zur Winterpause nicht zum Einsatz kommen wird. Erst im neuen Jahr ist eine Rückkehr in den Kader geplant, wobei Experten bereits jetzt die Frage aufwerfen, ob der erfahrene Keeper dann wieder uneingeschränkt die Nummer eins sein wird oder Jonas Urbig den Platz behält.

Hamanns Zweifel an Neuers Fitness

Der Fußball-Experte Didi Hamann äußert deutliche Skepsis gegenüber der sofortigen Rückkehr von Manuel Neuer als Stammtorwart. Hamann stellt die strategische Entscheidung der Vereinsführung infrage, wenn Jonas Urbig während der Abwesenheit Neuers konsistent gute Leistungen zeigt und keine Fehler macht. Er argumentiert, dass die Führungsebene dann vor einer schwierigen Wahl stehen wird, ob sie den alten Star wieder ins Tor stellt oder dem jungen Talent vertraut.

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Hamann betont, dass die Antwort auf diese Frage nicht sofort gegeben werden muss, sondern erst dann relevant wird, wenn Neuer vollständig genesen ist. Sollte sich Urbig bis dahin als verlässlicher Ersatz etabliert haben, wäre ein Wechsel der Rollenfolge für die Fans und das Management eine logische Konsequenz aus der aktuellen Leistungsentwicklung.

Verein plant weiterhin Reihenfolge

Trotz der öffentlichen Debatten und der Zweifel von Didi Hamann deuten interne Informationen darauf hin, dass sich an der offiziellen Hierarchie nichts ändern wird. Manuel Neuer soll auch nach seiner Genesung weiter als die klare Nummer eins geführt werden, während Jonas Urbig die Rolle des Stellvertreters beibehält.

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Dennoch ist vorgesehen, dass Jonas Urbig in der Rückrunde der laufenden Saison zahlreiche Einsätze erhalten wird, um Spielpraxis zu sammeln. Diese Strategie zielt darauf ab, beide Torhüter fit zu halten und gleichzeitig die Kontinuität im Verein zu wahren, auch wenn dies zu Spannungen führen kann.

Schwere Verletzung und Vertragslage

Die aktuelle Situation ist durch die schwere Verletzung von Manuel Neuer geprägt, die er bei einem Skiunfall erlitten hat. Hamann urteilt hart über die Entscheidung des 38-Jährigen, seine Karriere fortzusetzen, statt im Sommer zurückzutreten. Er hält es für wahrscheinlich, dass Neuer sogar die Weltmeisterschaft hätte aussetzen sollen, was er von dessen Seite nicht verstanden habe.

Da sich Neuer dazu entschieden hat, noch ein weiteres Jahr aktiv zu sein, sieht Hamann sein Mitgefühl mit dem Spieler als begrenzt an. Die große Frage bleibt nun, wie schnell Neuer wieder in die Topform zurückkehren kann, die ihn jahrelang zum besten Torwart der Welt machte, und ob der Verein ihm dann bedingungslos vertrauen wird.

Auslaufender Vertrag und offene Fragen

Manuel Neuers aktueller Vertrag läuft im kommenden Sommer ab, was sehr wahrscheinlich das Ende seiner großartigen Karriere beim FC Bayern München markieren wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ungewiss, wie viele Spiele er noch bestreiten wird und ob er überhaupt wieder die volle Vertrauenswürdigkeit der Mannschaft genießt.

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Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um zu klären, wer das Tor der Bayern in der Ära nach Neuer bewachen wird. Während einige auf die Erfahrung des Veteranen setzen, sehen andere in Jonas Urbig die zukunftsträchtigere Lösung für die kommende Saison.