Manuel Neuer kehrt nach Waden‑Problemen zum vollen Mannschaftstraining zurück - erstes Spiel gegen Curaçao steht bevor

Nach intensiver Reha und Einzeltraining stand Manuel Neuer erstmals wieder mit dem deutschen Nationalteam auf dem Hauptplatz. Trainer Julian Nagelsmann plant sein Come‑Back im Testspiel gegen Curaçao vor dem WM‑Start.

In Winston‑Salem hat sich das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft weiterentwickelt: Manuel Neuer , der bisher nur isoliert mit den Torhütern trainierte, stand zum ersten Mal wieder gemeinsam mit dem gesamten Kader auf dem Hauptplatz.

Nach wochenlangem Einzeltraining, das vor allem zur Rehabilitation seiner Wadenbeschwerden diente, nahm der 37‑jährige Keeper am zweiten Trainingstag wieder am vollständigen Mannschafts‑Workout teil. Zunächst befanden sich alle Torhüter auf dem Nebenplatz, wo sie ihr reguläres Torwart‑Programm absolvierten. Nach etwa einer halben Stunde wechselte Neuer auf das eigentliche Spielfeld und übernahm dort das Tor in einem internen Mannschaftsspiel. Parallel dazu trainierte Nummer 2 Oliver Baumann, 35, zusammen mit den Torwarttrainern auf dem Nebenplatz, bevor auch er später auf das Hauptfeld wechselte.

Die übrigen Keeper Alexander Nübel und Jonas Urbig nutzten die verbleibende Zeit für intensives Torwart‑Training, sodass das Quartier nun ein vollständiges Keeper‑Kollektiv präsentierte. Der entscheidende Moment für Neuer war die Rückkehr zu den regulären Spielsituationen. Während der letzten Testspiele gegen Finnland (4 - 0) und die USA (2 - 1) blieb Baumann im Tor, weil das Trainerteam um Julian Nagelsmann das Risiko einer erneuten Belastung von Neuer vermeiden wollte.

Jetzt jedoch, nach intensiver medizinischer Überwachung und gezieltem Kraft‑ und Beweglichkeitstraining, meldet sich der frühere Torhüter des FC Bayern München wieder zu Wort. Nagelsmann bestätigte bereits nach dem USA‑Match, dass Neuer ab dem Eintreffen in Winston‑Salem ins reguläre Mannschaftstraining eingebunden wird und voraussichtlich am kommenden Sonntag gegen Curaçao im Finale der Testserie zum Einsatz kommt.

Der Mannschafts‑Coach betonte, dass Neuer sich auf dem Weg zur bestmöglichen Fitness befinde, dass sein Alter ihm nicht im Wege stehe und dass er gut mit dem Druck einer bevorstehenden Weltmeisterschaft umgehen könne. Das bevorstehende Spiel gegen Curaçao ist nicht nur ein Test für das Gesamtkader, sondern stellt gleichzeitig das offizielle Come‑Back von Neuer für die WM‑Qualifikation dar. Sollte er dort unbehelligt bleiben, wird er rechtzeitig zum Start der Weltmeisterschaft das Tor der deutschen Nationalelf wieder bewachen.

Die Verbundenheit des Teams, das nun wieder komplett mit einem erfahrenen Torhüter auf dem Feld ist, könnte ein entscheidender Faktor für die bevorstehenden Qualifikationsspiele sein. Fans und Experten blicken gespannt darauf, wie Neuer nach seiner längeren Verletzungspause performt und ob er seine gewohnte Sicherheit und Übersicht im Strafraum wiederfinden kann.

Die nächste Phase des Trainings legt den Grundstein für die weitere Vorbereitung, in der die Mannschaft neben taktischen Feinheiten auch die individuellen Leistungen jedes Spielers weiter optimieren will, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können





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