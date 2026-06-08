Nach einer kurzen Pause soll Manuel Neuer beim Turnierauftakt gegen Curaçao im Tor stehen. Trotz Bedenken von Almuth Schult und schwankender Form wird seine Erfahrung vom Bundestrainer und DFB‑Sportdirektor verteidigt. Die nächsten Wochen entscheiden, ob die Rückkehr des Weltklasse‑Torhüters erfolgreich ist.

Manuel Neuer steht nach einer kurzen Pause wieder im Fokus der deutschen Nationalmannschaft. Der 38‑jährige Torhüter, der nach dem überraschenden Rücktritt im Frühjahr 2024 zunächst nur als Ausweichoption galt, soll beim Auftakt des bevorstehenden Turniers gegen Curaçao am 14.

Juni um 19 Uhr im Tor stehen. Nach dem Aufsetzen einer leichten Wade‑Verletzung zeigte er in den Trainingslagern in Chicago, dass die Muskulatur weitgehend genesen ist. Der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte, dass Neus Erfahrung und seine besonderen Führungsqualitäten das Team in entscheidenden Momenten stabilisieren könnten. DFB‑Sportdirektor Rudi Völler bestätigte, dass Neuer bereits mehrere Trainingseinheiten absolviert hat und keine akuten Probleme mehr zeige.

Trotz dieser positiven Signale bleibt die Frage, ob der ehemalige Weltklasse‑Torhüter wieder konstant auf dem höchstmöglichen Niveau performen kann. Die frühere Nationaltorhüterin Almuth Schult äußerte sich skeptisch über die Entscheidung, Neuer ohne ein Testspiel in das Turnier zu schicken. In einem Interview mit dem "RND" stellte sie fest, dass die letzten großen Turniere nicht von Neuer gerettet wurden, und betonte, dass seine Leistungen dieser Saison deutlich schwankten.

Sie wies darauf hin, dass es wichtig sei, nicht von einem einzelnen Fehltritt des Torhüters auszugehen, sondern das Team als Ganzes zu betrachten. Schult betonte, dass die Mannschaft flexibel bleiben müsse und dass das zentrale Ziel sei, in die nächste Runde vorzustoßen, unabhängig davon, ob Neuer den entscheidenden Save liefert. Ihre Analyse unterstreicht die wachsende Diskussion in der Fachpresse, ob die Rückkehr des 39‑jährigen Torhüters ein strategischer Schachzug oder ein riskantes Manöver sei.

Der DFB verteidigt die Entscheidung, Neuer erneut zu berufen, mit dem Argument, dass seine Erfahrung und seine einmalige Präsenz im Strafraum dem Kader Unruhe ins Gesicht legen. Nagelsmann hob hervor, dass Neus Persönlichkeit im Kasten junge Keeper motiviert und das defensive Spiel der Mannschaft strukturiert. Gleichzeitig warnt Völler davor, dass die Belastung in den kommenden Wochen entscheidend sein wird: "Wir müssen beobachten, wie er mit der Belastung umgeht und ob die Muskulatur langfristig stabil bleibt.

" Die kommenden Spiele werden zeigen, ob die deutschen Fans die Entscheidung unterstützen können, wenn Neuer wieder zum Retter der Nationalelf wird oder ob alternative Optionen im Bilde bleiben. Die kommenden Wochen sind somit ein Prüfstein für die Mannschaft und für die langfristige Planung des Torwartstapels der deutschen Nationalmannschaft





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