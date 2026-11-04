Manuel Neuer kehrt zurück: Bayern besiegt Atletico Madrid im Champions-League-Achtelfinale

FCB-Kapitän Manuel Neuer steht nach langer Pause wieder zwischen den Pfosten. Der FC Bayern München gewinnt das Hinspiel in Madrid und festigt seine Position für die Weiterfahrt.

Der FC Bayern München hat am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid mit 2:0 gewonnen. Entscheidend für diesen Erfolg war die Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer, der nach mehreren Wochen Verletzungspause wieder zum Einsatz kam. Der Torhüter nutzte dazu den eiskalten Pool im zehnten Stockwerk seines Hotels, um sich auf das Spiel vorzubereiten.

Rückkehr nach Fußverletzung

Neuer hatte fünf Pflichtspiele in Folge pausieren müssen, weil er unter einer hartnäckigen Fußreizung litt. Er berichtete offen von den Schmerzen, die er beim Gehen experienced hatte. Um fit zu werden, tauchte er morgens bei einer Wassertemperatur von 14 Grad in den Dachterrassenpool ein. Dies half ihm, schrittweise besser zu werden und Vertrauen für den Auftritt zu schöpfen.

Also read FC Bayern München gegen Atlético Madrid: Neuer und Olise starten, Eberl warnt vor Kaderproblemen

Der 38-jährige Keeper zeigte sich ungewohnt emotional nach dem Spiel. Er betonte, dass er daran geglaubt habe und seine Mediziner alles getan hätten. Jetzt sei er mega happy, dass er auf dem Platz stehen konnte und die Null gehalten wurde. Für ihn war dies ein spezieller Abend, da er selten Emotionen zeigt, aber diesmal anders war.

Taktische Dominanz und Teamerfolg

Neuer beschrieb das Spiel als totale Dominanz von der ersten bis zur 93. Minute. Die Münchner zeigten eine beeindruckende Leistung, obwohl sie ersatzgeschwächt waren. Er lobte den Teamerfolg, besonders nachdem man aufgrund von Verletzungen und kurzfristigen Problemen in der Vergangenheit zurückstecken musste. Alle hätten alles dafür gegeben, um diesen Erfolg zu erleben.

Advertisement

Bei seiner Rückkehr verzichtete der Keeper anders als in der Vergangenheit auf jegliches Risiko. So gab er der gesamten Mannschaft Sicherheit. Madrid ist für ihn ein besonderes Pflaster, da er hier seinen Vertrag bis 2027 verlängerte. Sein Karriereende gilt als sicher, wenn er mit 41 Jahren die Laufbahn beendet.

Rekordjagd und historische Bedeutung

Ein perfekter Schlusspunkt wäre ein Sieg im Finale am 5. Juni nächsten Jahres am selben Ort. Neuer sagte, dass sie gerne nochmal hierher zurückkehren würden. Das Trainingsgelände der Real Madrid lag in unmittelbarer Nachbarschaft, wo auch das Anschwitzen stattfand. In der Ciudad Real Madrid sind Iker Casillas und Cristiano Ronaldo Idole, denen Neuer oft gegenüberstand.

Casillas und Ronaldo stehen mit 183 bzw. 177 Einsätzen noch vor Neuer. Neuer erklärte, dass dies etwas ganz Besonderes für ihn sei. Angesichts früherer Verletzungen musste er lange darauf warten. FCB-Vorstand Jan-Christian Dreesen hob Neuer hervor und nannte es seine Mission, die Rekords zu knacken.

Zukunftsaussichten und Qualifikation

Für den Fall der direkten Qualifikation ins Achtelfinale könnte Neuer maximal elf Spiele bestreiten. Damit würde er weder Ronaldo noch Casillas einholen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er diese Zahlen erreicht, da körperliche Probleme im hohen Alter zunehmen. Für Neuer geht es nur Schritt für Schritt.

Advertisement

Der letzte Schritt soll das große Finale an gleicher Stelle sein. Rivalen wie Arsenal, Paris Saint-Germain oder Real gehören zu den Titelfavoriten. Der FC Bayern glaubt an sich und weiß, was in ihm steckt. Die Konstellation macht den Erfolg umso wertvoller für die Fans und das Management.