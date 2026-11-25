Manuel Neuer ist wieder in München. Der FC Bayern-Torwart startet die Rehabilitation nach seinem Sehnenteilriss und legt sich mit Trainer Hansi Flick über den Rückkehrtermin fest.

Manuel Neuer hat die Säbener Straße in München wieder erreicht und damit seinen umstrittenen Aufenthalt in Brasilien offiziell beendet. Der Torwart des FC Bayern München unterzog sich am frühen Morgen direkt einem intensiven Trainingsprogramm, um seine Genesung nach der schweren Fußverletzung voranzutreiben. BILD berichtete, dass der Weltmeister kurz vor 10 Uhr beim Indoor-Reha-Training am Fahrradergometer anzutreffen war.

Neuer startet Rehabilitation und Verifizierung

Während der etwa 30-minütigen Einheit auf dem Ergometer hielt Manuel Neuer mehrfach sein Mobiltelefon in der Hand und telefonierte mehrere Minuten lang. Dies deutet darauf hin, dass noch zahlreiche organisatorische oder private Angelegenheiten geklärt werden mussten, bevor das körperliche Training den Hauptfokus wieder einnehmen konnte. Neben der Arbeit an der Maschine führte der Keeper zudem spezifische Kraftübungen am Boden und mit Gewichten im Kraftraum durch.

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Brasilien-Reise stört Mannschaftsklima

Die Rückkehr des Nr. 1 des Rekordmeisters folgt auf eine turbulente Woche, die durch einen Trip nach Südamerika ausgelöst wurde. Wenige Wochen nach der Trennung von seiner Ehefrau Anika und der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes geriet Manuel Neuer in die Kritik. Ein Video, das ihn mit einer jungen Frau an den berühmten Stränden von Copacabana und Ipanema nordöstlich von Rio de Janeiro zeigt, ging am vergangenen Freitag viral.

Trainer Flick und Mannschaft reagieren

Die Anwesenheit einer unbekannten Frau, mit der Manuel Neuer bereits Ende September auf Sizilien unterwegs war, führte in München für erheblichen Unmut unter den Teamkollegen und der Vereinsführung. Trainer Hansi Flick und der Sportvorstand sahen sich gezwungen, die Situation direkt zu klären. Die öffentliche Darstellung der Reise wirkte auf viele Mitarbeiter des FC Bayern München unpassend und konterkarierte die notwendige Konzentration auf die anstehenden Aufgaben.

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Verletzungspausen verlängern sich deutlich

Parallel zu den internen Diskussionen muss sich Manuel Neuer auf eine längere Ausfallzeit einstellen. Er hatte sich am 7. November im Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 (2:1) einen Sehnenteilriss am rechten Fuß zugezogen. Nach aktuellen Einschätzungen wird die Phase der kompletten Abwesenheit rund zwei Monate betragen. Dies verzögert seine Rückkehr in die Startformation des FC Bayern München deutlich.

Jonas Urbig übernimmt die Torwartposition

In der Zwischenzeit steht Jonas Urbig als Ersatz-Keeper im Tor. Der 23-jährige Torwart vertrat Manuel Neuer bereits am Mittwochabend in der Champions League gegen den OSC Lille. Die Partie um 21 Uhr wurde auf DAZN ausgestrahlt, und mit einem 2:1-Erfolg zeigte sich der Wechsel auf die zweite Nummer des Vereins als stabil. Die kommenden Wochen werden bestimmen, wie schnell die Rehabilitation des Weltmeisters von Erfolg gekrönt ist.