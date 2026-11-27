Bayern-Torhüter Manuel Neuer trainiert wieder. Nach Sehnenriss und Trennung von Anika kündigt sein Freund ein Comeback. Details zur Reha.

Der deutsche Nationalspieler und Torwart Manuel Neuer bereitet sein Comeback vor. Der 40-Jährige steht kurz vor seiner Rückkehr in den Kader der TSG 1899 Hoffenheim. Die Entscheidung fiel nach einer Phase der Rehabilitation, in der der FC Bayern München-Torwart mit einem Sehnteilriss im rechten Fuß zu kämpfen hatte. Seine Präsenz auf dem Platz war durch diese Verletzung lange Zeit nicht gewährleistet, weshalb er aktuell noch nicht für die Münchner aktiv ist.

Medizinische Behandlung in Brasilien

Die Behandlung des Sehnenrisses erfolgte durch einen renommierten Spezialisten in Brasilien. Dieser medizinische Eingriff war notwendig, um die langfristige Spielbereitschaft des fünffachen Welttorhüters zu sichern. Die Reise nach Übersee war Teil des intensiven Reha-Programms, das Neuer absolvierte. Während dieser Zeit war der Sportler von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden, bis Gerüchte über seinen Aufenthaltsort aufkamen.

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Private Trennung von Anika Neuer

Parallel zur sportlichen Genesung durchlebte Manuel Neuer erhebliche private Veränderungen. Es wurde bekannt, dass er sich von seiner Ehefrau Anika trennt. Die 26-Jährige ist die Mutter ihrer beiden gemeinsamen Kinder. Die Kommunikation über die Trennung verlief für viele Beobachter überraschend schnell. Manuel Neuer soll seinen Wunsch nach Trennung bereits wenige Tage nach der Geburt des zweiten Kindes Ende August geäußert haben. Dieses Timing sorgte in der Öffentlichkeit für erhebliches Aufsehen.

Reaktionen aus dem Umfeld

In den sozialen Medien wurde die Situation kontrovers diskutiert. Viele Nutzer übten Kritik am Vorgehensweise des Sportlers. Auch das direkte Umfeld zog teilweise Konsequenzen daraus. Lina Kimmich, die Ehefrau von Neuers Kollegen Joshua Kimmich, zeigte dies deutlich. Die 35-Jährige liken einen kritischen Beitrag im Netz. Dies markierte eine öffentliche Distanzierung im Bekanntenkreis der Profifußballer. Die Situation verdeutlicht, wie stark persönliche Themen in den Vereinskontext hineinreichen können.

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Äußerungen des Vertrauten

Ein enger Vertrauter des Torwarts bestätigte nun den Fortschritt der Reha. Der Österreicher betonte, dass Manuel jetzt wieder zurück sei. Er verwies auf die schwierige Phase im Leben des 40-Jährigen. Besonders die anhaltende Verletzung stellte eine große Hürde dar. Der Vertraute erklärte, dass Manuel so viel wie möglich bei der Mannschaft sein wolle. Er strebt an, so viel wie möglich auf dem Platz zu stehen und seine alte Form wiederzuerlangen.

Der Begleiter fügte hinzu, dass die kurze Phase der Abwesenheit dem Spieler gutgetan habe. Diese Zeit außerhalb des regulären Trubsch habe zur Erholung beigetragen. Aktuell sind die Schmerzen besser geworden. Der Weg zurück in den Wettkampfverlauf gilt als gut. Die medizinischen indicators deuten auf eine positive Entwicklung hin. Die Genesung schreitet planmäßig voran.

Umgang mit öffentlichen Medien

Zu den privaten Angelegenheiten nahm der Vertraute keine Stellung. Er erklärte, dass er sich nicht zu den persönlichen Themen von Manuel äußern wolle. Er mahnte jedoch zur Vorsicht im digitalen Zeitalter. Die heutige Zeit zeige, dass zu jedem Thema jeder eine Meinung habe. Solche Ansichten würden schnell verbreitet werden. Es sei wichtig, sehr vorsichtig zu sein, wo man sich anschließt. Nur mit den genauen Hintergründen könne man urteilen. Spekulationen sollten vermieden werden.

Die Rückkehr in den Profifußball ist für den FC Bayern München ein wichtiger Schritt. Der Torhüter bleibt eine zentrale Figur für die Mannschaft. Die Kombination aus sportlicher und privater Belastung war hoch. Die aktuelle Lage zeigt jedoch Fortschritte. Manuel Neuer arbeitet an seiner vollen Spielbereitschaft. Fans und Verein warten auf seinen Einsatz.