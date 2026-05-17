Manuel Neuer kommt wieder in die Nationalelf - ein Statement zur Disziplin seiner Wade

Manuel Neuer ist optimistisch über seinen verletzungsfreien Comeback, doch seine Trainer, Julian Nagelsmann, schaut genau hin

München – An dieser Wade hängt jetzt (auch) unsere WM-Hoffnung! Manuel Neuer (40) musste im letzten Ligaspiel gegen Köln mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Eine richtige Verletzung ist wohl das einzige, was seinen großen Comeback in der Nationalelf als Nummer 1 für die WM noch stoppen könnte...

Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte im mit Spannung erwarteten Interview im ZDF-Sportstudio zwar nicht konkret auf die Fragen nach dem Neuer-Comeback geantwortet. Zwischen den Zeilen konnte man aber deutlich herauslesen: Es wird so kommen. Kein \'Baumann ist die Nummer 1\' oder \'Manuel Neuer ist ja zurückgetreten\' mehr wie in den letzten Monaten, sondern vielsagende Blicke und ein Verweis auf Gespräche mit den Beteiligten vor der endgültigen Nominierung am kommenden Donnerstag.

Nach BILD-Infos plant Nagelsmann mit Neuer für die WM, in den nächsten Tagen soll es nochmal ein Gespräch zwischen ihnen geben. In den nächsten Tagen wird Nagelsmann aber vor allem auch genau schauen, wie es um Neuers Wade steht. Denn nach dem Köln-Spiel ging es für Neuer statt zum Meister-Partier mit den Kollegen erst mal zur MRT-Untersuchung. Erst um 21.02 Uhr kam Neuer deutlich später als alle anderen zur Meisterfeier im Paulaner am Nockherberg.

Mit leicht angespanntem Gesichtsausdruck. Fragen zur Verletzung wollte er keine beantworten. Bild kennt die erste Diagnose: Die Verletzung ist eher nicht schwerwiegend. Man will die nächsten ein bis zwei Tage abwarten und schauen, wie die Wade reagiert.

Es klingt nicht danach, dass Neuer fürs Pokalfinale kommendes Wochenende ausfällt. Jedoch werden alle genau auf die Wade Europameisterschaft Portugal und Rumänien abwarten. Denn nach BILD-Informationen gab es den Comeback-Plan für Neuer schon seit mehreren Wochen. Dabei standen immer zwei Bedingungen im Vordergrund: Neuer muss starke Spiele machen - das zeigte er fast immer, vor allem im Hinspiel gegen Real und im Rückspiel gegen PSG.

Und: Neuer muss eben topfit sein, wenn er zur WM fährt. Problem: Die Wade machte Neuer diese Saison schon mal länger zu schaffen, als gedacht: Im Februar wurde er in Bremen ebenfalls mit Wadenproblemen ausgewechselt, die Diagnose damals: Muskelfaserriss, er fiel rund drei Wochen aus. Kurz darauf verletzte er sich erneut an der Wade, fiel nochmal drei Wochen aus. Es ist das Bein, an dem er im Dezember 2022 bei einem Skiunfall den schweren Schien- und Wadenbeinbruch erlitten hatte.

Drohen jetzt doch wieder mehr Probleme, wäre das ein Problem für die WM. Nimmt Nagelsmann Neuer mit und er kann am Ende nicht spielen, hätte Nagelsmann umsonst die bisherige Nummer 1 Oliver Baumann in Frage gestellt. Neuer kam um 21.02 Uhr von der Untersuchung zur Meisterparty mit Frau Anika





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