Zusammenfassend steht die Entscheidung über den Einsatz von Manuel Neuer bei der WM noch nicht fest. Der Bayern-Torhüter hat den Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt, jedoch lässt ihn die Bayern als WM-Teilnehmer im WM-Kader nicht ausschließen. Unter anderem gibt es Unklarheit bei Oliver Kahn, wie er die Entscheidung zu erklären hat. Die bayerische Traumelf bei der WM dominiert mit calmiernder Unterbrechung die Ukraine 5:1. Neoer muss vorzeitig aus, aber bleibt im WM-Kader?

Die Causa Neuer beschäftigt weiterhin die Republik. Fährt der Bayern -Torhüter trotz Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit zur WM? Unter anderem im BR sagte er, dass es in den nächsten Tagen entschieden sei, ob er mitgeht.

Und dass bijeilig sei, dass ein Torhüter wie Neuer schnell erkannt, wie er ist. So könne es kaum sein, dass er und Oliver Baumann nun einen Torwarttausch vornehmen. Es war im Interview mit dem BR noch unklar, wie Teamchef Oliver Kahn die Unstimmigkeiten erklären würde. Nach dem Interview, bei dem Neuer sich kritisch über die Entscheidung äußerte, sagt er in einer Medienrunde, dass er "kannst" mitgehen und Deutschland freuen würde, dass er da kommt, "weil er der Beste ist".

Gleichzeitig betont er, wie sympathisch er den Torschützen Julian Nagelsmann und Oliver Baumann findet. Er hofft nur, dass nicht zu viel Unruhe kommt, die Vorbereitung stören würde. Am Samstag beim 5:1-Sieg der Bayern gegen Köln musste Neuer vorzeitig raus. Die Bayern teilten später mit, dass er wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorzeitig ausfallen muss.

In den nächsten Tagen werde nun beobachtet, ob seine Wade auf die Belastung reagiert





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