Die Diskussion um die deutsche Nummer eins für die Weltmeisterschaft 2026 sorgt in den USA, Kanada und Mexiko für großes Interesse. Nach Informationen von Sky könnte Manuel Neuer周末突然回归国家队,并被报道， Nieuwearin dem*, seiner**-fifa* -Liste des DFB sei. Neuer hat nach dem letzten Bundesliga-Spieltag auch betont, dass er entspannt und sicher ist, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Details in Details.*Nachdem er am letzten Spieltag in Borussia Mönchengladbach gegen Gladbach verloren gegangen war.

Vier Wochen vor dem Start der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sorgt die Diskussion um die deutsche Nummer eins für große Aufmerksamkeit.

Nach Informationen von Sky könnte Manuel Neuer (40) überraschend ins Tor der Nationalmannschaft zurückkehren. Obwohl der Bayerische Rundfunk zuvor berichtete, dass Neuer auf der erweiterten Fifa-Liste des DFB stehen soll, bleibt der aktuelle Stand bei Oliver Baumann (35), dem Olympiastadionkeeper des TSV Hoffenheim. Baumann, der bereits mehrfach betont hat, die Nummer eins zu sein und sich auf die WM zu verlassen, betont weiterhin seine Ambitionen.

Julian Nagelsmann, Bundestrainer und Chefcoach von Bayern München, wird am heutigen Abend im Sportstudio zu Gast sein. Baumann selbst äußert sich zu den Spekulationen rund um Neuer und betont, dass Nagelsmann ihm das Vertrauen ausgesprochen hat. Beide Trainer und die Nachrichtensprecher werden am 21. Mai den endgültigen WM-Kader bekannt geben.

Für die Torhüter ist dann möglicherweise Klarheit her, mit wem Deutschland bei der Weltmeisterschaft vertreten sein wird. Individuelle Entscheidungen zu Ende des Monats werden voraussichtlich vorliegen. Obwohl Neuer betont, dass es momentan kein Thema sei, ließ er seine� Auswahl offen. Es ist jedoch zu befürchten, dass curta**** Omeg**** agiles neue zentrale Lieferant sein wird, wenn ihn Baumann ersetzen wird, dem bereits bekannt ist, dass er in die endliche WM-Kader von Nagelsmann einträfe. ** Vanaf08P.xlsx*





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