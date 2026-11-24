Paarberaterin Ruth Marquardt und mehrere prominente Spielerfrauen kritisieren Manuel Neuters Verhalten nach der Geburt des zweiten Kindes. Details zur Kontroverse.

Die privaten Angelegenheiten von Manuel Neuer befinden sich aktuell im Fokus einer heftigen öffentlichen Debatte. Der 40-jährige Torhüter des FC Bayern wird indirekt von zahlreichen prominenten Partnerinnen anderer Fußballspieler kritisiert. Der Auslöser dieser Kontroverse ist ein Video der Paarberaterin Ruth Marquardt, in dem sie das Verhalten des Starkeepers scharf anprangert. Mehrere bekannte Frauen haben ihren Support für die Beraterin bekundet, indem sie den Beitrag auf Instagram likten oder kommentierten.

Ruth Marquardt kritisiert Verantwortung des Vaters

Paarberaterin Ruth Marquardt thematisierte in ihrem Online-Video die Berichte über die angebliche Trennung von Manuel Neuer und seiner Ehefrau Anika. Ihr Hauptkritikpunkt betrifft den mutmaßlichen Zeitpunkt der Entscheidung zur Trennung. Laut dem Bericht der Zeitung Bild habe Manuel Neuer seiner Frau wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes mitgeteilt, dass er die Ehe nicht fortsetzen wolle. Die Geburt des zweiten Kindes fand Ende August beziehungsweise Anfang September statt. Marquardt drückte ihre Empörung mit deutlichen Worten aus und betonte, dass die aktuelle Beziehungsstatus irrelevant sei gegenüber der Pflicht zur Verantwortung. Sie wies darauf hin, dass ein Mann seine Frau und Kinder nicht im Stich lassen dürfe, insbesondere wenn diese mit einem Neugeborenen und dem älteren gemeinsamen Sohn allein dastehen müssen. Die Beraterin warf dem Torhüter vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen, während seine Familie mit der schwierigen Situation zu kämpfen habe.

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Prominente Frauen zeigen Unterstützung für Kritik

Die Kritik an Manuel Neuer fand schnellen Widerhall in Kreisen prominenter Sportlerfrauen. Lina Kimmich, die Ehefrau des FC Bayern und Nationalmannschaftskollegen Joshua Kimmich, zeigte sich bereits zu Beginn solidarisch. Ann-Kathrin Götze, die Partnerin des ehemaligen Bayern-Stürmers und Nationalmannschaftskollegen Mario Götze, ging noch einen Schritt weiter und kommentierte das Video der Paarberaterin mit klatschenden Händen als Zeichen der Zustimmung. Auch Sophia Schneiderhan, die Partnerin des Ex-Nationalspielers Michael Ballack, wird berichtet, den Beitrag mit einem Like markiert zu haben. Zu den Reagierenden zählt zudem Neuers Ex-Frau Anika, die ebenfalls den Beitrag mit einem "Gefällt mir" versah. Diese Reaktionen verdeutlichen, dass die Kritik nicht nur auf soziale Medien beschränkt bleibt, sondern innerhalb der direkten Netzwerke der betroffenen Sportler breite Zustimmung findet. Die Partnerinnen nutzen die Plattform Instagram, um ihre Position klar zu beziehen, ohne jedoch direkt in die Details der private Angelegenheiten einzugreifen.

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Aufenthalte im Ausland und neue Begleitung

Zusätzliche Brisanz erhielt die Berichterstattung durch Angaben zu den Aufenthalten von Manuel Neuer im Ausland. Ende September beziehungsweise Anfang Oktober soll sich der Torhüter auf Sizilien aufgehalten haben. In diesem Zusammenhang wurde gemeldet, dass eine bislang unbekannte Frau an seiner Seite war. Auch während eines jüngeren Aufenthalts in Brasilien sei Neuer mit derselben Begleitung gesichtet worden. Die Identität dieser Frau ist der Öffentlichkeit nicht vollständig bekannt. Berichten zufolge könnte es sich um eine Physiotherapeutin handeln, die für Manuel Neuer arbeitet. Der FC Bayern München hatte dem Torhüter die Erlaubnis erteilt, sich während seiner Verletzungspause zeitweise außerhalb Münchens aufzuhalten. Diese Freigabe dient der Rehabilitation und Erholung, wird aber nun im Kontext der privaten Kritik anders interpretiert. Es liegen keine gesicherten öffentlichen Informationen über die Art der Beziehung zwischen Neuer und der begleitenden Frau vor.

Fehlende Reaktion von Manuel Neuer

Trotz der wachsenden öffentlichen Debatte und der scharfen Kritik von Seiten der Paarberaterin sowie prominenter Frauen hat sich Manuel Neuer bis dato nicht öffentlich geäußert. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 reagiert auf die Berichte über sein Privatleben und die daraus resultierenden Kontroversen mit Schweigen. Die Medien, insbesondere die Bild, haben die Themen der Trennung und des Aufenthalts im Ausland intensiv aufgegriffen. Die Kritikpunkte konzentrieren sich vor allem auf die emotionale und praktische Unterstützung seiner Familie in einer sensiblen Phase. Während einige Frauen in sozialen Medien ihre Meinung kundtun, bleibt die direkte Antwort des betroffenen Spielers aus. Dies könnte strategischer Natur sein oder auf eine private Abgrenzung hindeuten. Die Situation bleibt für die Betroffenen, insbesondere für Anika Neuer und die gemeinsamen Kinder, weiterhin belastend. Die öffentliche Wahrnehmung wird maßgeblich durch die Reaktionen im sozialen Netzwerk Instagram geprägt, wo die narrative Kontrolle teilweise an die Kritiker übergegangen zu sein scheint.