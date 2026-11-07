Manuel Neuer muss in Mainz angeschlagen ausgewechselt werden

Manuel Neuer verlässt das Spiel in Mainz angeschlagen. Jonas Urbig ersetzt den Bayern-Torwart nach Problemen am rechten Fuß.

Manuel Neuer (40) erlebt beim Auswärtsspiel des FC Bayern München in Mainz einen schwierigen Nachmittag. Der Bayern-Torwart muss kurz vor der Halbzeit angeschlagen vom Platz, nachdem er offensichtlich erneut Probleme mit dem rechten Fuß hat. Für Neuer kommt Jonas Urbig (23) in die Partie, wie es vorab erwartet worden war.

Der entscheidende Moment ereignet sich nach einem Freistoß der Mainzer. Lee verwertet die Hereingabe und bringt den vermeintlichen 1:1-Ausgleich ins Netz. Neuer wirkt bei dieser Situation unglücklich und verlässt seinen Kasten. Tah berührt den Ball leicht mit dem Kopf, wodurch Neuer mit der Faust ins Leere schlägt und der Ball an ihm vorbeifliegt.

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Abseitsentscheidung und Schmerzen am rechten Fuß

Der Treffer der Mainzer wird nach einer Abseitsstellung zurückgenommen, sodass Neuer die Situation ohne Gegentor übersteht. Trotz dieses Glücks bleibt der Bayern-Kapitän nach der Aktion angeschlagen auf dem Rasen sitzen. Die Behandlung durch das medizinische Team ist notwendig, und Neuer zieht sich dabei den Stutzen am rechten Fuß herunter.

Schnell wird deutlich, dass Manuel Neuer das Spiel nicht fortsetzen kann. Der Torwart verlässt den Platz kurz vor der Halbzeit, und Jonas Urbig übernimmt den Kasten der Bayern. Die Auswechslung unterstreicht, dass die Beschwerden des 40-Jährigen trotz seiner bisherigen Rückkehr ins Team weiterhin präsent sind.

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Rekord und Verletzungsgeschichte des Torwarts

Neuer steht in Mainz mit 40 Jahren und 225 Tagen als ältester Bayern-Spieler der Bundesliga-Geschichte auf dem Platz. Bisher hielt Bernd Dreher diesen Rekord. Die Partie ist damit auch ein Eintrag in den Statistiken der Liga, obwohl sie für den Torwart sportlich und körperlich belastend verläuft.

Wegen einer anhaltenden Sehnenreizung im Fuß hatte Neuer zuletzt die Partien gegen Freiburg (3:1), Magdeburg (6:1) und den BVB (2:2) verpasst. Beim Champions-League-Sieg in Madrid in dieser Woche stand er dann wieder zwischen den Pfosten. Die körperlichen Folgen dieser Belastung zeigen sich nun erneut in Mainz.

Neuers Schilderung der Schmerzen

Neuer beschreibt die vergangenen Tage als besonders schwer und spricht offen über seine Beschwerden. Er betont, dass die Schmerzen klar spürbar sind und seinen Alltag bestimmen. Der Kapitän des FC Bayern macht deutlich, dass er die Belastung nicht ignorieren kann.

Der 40-Jährige berichtet, dass er jeden Tag Schmerzen beim Gehen hat. Auch am Morgen des Spieltags sind diese Beschwerden beim Aufstehen wieder aufgetreten. Ob und wann Manuel Neuer nach diesem Vorfall wieder für die Bayern zur Verfügung steht, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.