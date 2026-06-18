Manuel Neuer muss nicht für seinen Trikot-Fauxpas beim WM-Auftakt nachzahlen

Deutscher Torhüter Manuel Neuer muss nicht für seinen Trikot-Fauxpas beim WM-Auftakt gegen Curacao nachzahlen. Der 40-Jährige hatte unter seinem grün-türkisen Torwartrikot ein weißes Langarm-Shirt getragen, was gegen die Regularien der FIFA verstößt.

Deutscher Torhüter Manuel Neuer muss nicht für seinen Trikot- Fauxpas beim WM-Auftakt gegen Curacao nachzahlen. Der 40-Jährige hatte unter seinem grün-türkisen Torwartrikot ein weißes Langarm-Shirt getragen, was gegen die Regularien der FIFA verstößt.

Dies wäre bei der Ausrüsterkontrolle vor dem Spiel auffallen müssen, jedoch werden Verstöße oft großzügig gehandhabt. Kleinere Geldstrafen oder Verwarnungen wären denkbar, diese würden jedoch teilweise erst nach dem Turnier ausgesprochen werden. Ein weiteres Beispiel für eine Trikot-Verletzung ist Haiti, das sein Unabhängigkeits-Trikot ändern musste, da es gegen die Regularien des Weltverbandes verstieß. Ägypten musste ebenfalls nach, indem es die sieben Sterne über dem ägyptischen Wappen für die sieben Afrika-Cup-Titel entfernen und die Farbe der Rückennummern ändern musste.

Die goldenen Rückennummern wurden zudem bemängelt, da diese die Sichtbarkeit bei den Fernsehübertragungen sowie bei den Schiedsrichtern einschränken und behindern würden





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