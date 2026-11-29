Manuel Neuer spricht nach Trennung von Anika und Brasilien-Urlaub über seinen Wunsch, unerkannt zu bleiben und ein normales Leben zu führen.

Manuel Neuer, Kapitän und Torwart des FC Bayern München, hat bei einem öffentlichen Auftritt erstmals nach monatelanger Abwesenheit Stellung zu seiner privaten Situation bezogen. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 besuchte am Sonntag die Mitglieder des Fanklubs " Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97" in der Gemeinde Erdweg im Landkreis Dachau in Oberbayern. Dieser Auftritt markierte seine Rückkehr in die Öffentlichkeit nach intensiven medialen Berichten über seine Trennung von der Ehefrau Anika und einem umstrittenen Urlaub in Brasilien.

Neue Offenbarung zur Privatsphäre im Fanklubbesuch

Bei diesem Treffen in Erdweg wurden Manuel Neuer keine Fragen zu seinem Privatleben gestellt, was ihn jedoch nicht davon abhielt, freiwillig Einblicke in sein Leben als internationaler Star zu geben. Als Fragesteller ihn danach fragten, mit welchem Fußballspieler er einen Tag tauschen würde, vermied er die Nennung eines Superstars. Stattdessen begründete der fünfmalige Welttorwart seine Präferenz für eine unbekannte Identität mit dem Wunsch nach Freiheit.

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Der deutsche Nationalspieler erklärte, er würde einen eher unbekannten, jungen Spieler wählen, der noch nicht im Fokus der Medien steht. Seiner Ansicht nach habe ein junger Spieler den großen Vorteil, privater sein und unerkannter unterwegs sein zu können. Dies ermögliche es ihm, mehr tun zu können, ohne ständig überwacht oder erkannt zu werden. Diese Aussage stand im klaren Kontrast zu seiner eigenen Situation als eine der bekanntesten Sportpersönlichkeiten Deutschlands.

Hintergrund: Trennung und umstrittener Brasilien-Trip

Neuers Worte sind vor dem Hintergrund der letzten Wochen von großer Bedeutung, da neun Tage zuvor Fotos und Videos von ihm mit einer unbekannten Frau aufgetaucht waren. Die Aufnahmen zeigten Manuel Neuer im brasilianischen Ferienort Búzios im Bundesstaat Rio de Janeiro. Dieser Urlaub wurde trotz seiner laufenden Reha-Maßnahmen nach einem Sehnenteilriss im rechten Fuß vom Verein genehmigt, um dem Stammtorwart Entspannung zu bieten.

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Dieser Trip fiel zeitlich mit der Bekanntwerdung seiner Trennung von Anika zusammen. Berichten zufolge teilte Neuer seiner Ehefrau kurz nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes mit, dass er die Ehe nicht mehr fortführen wolle. Er zog daraufhin aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee aus, während Anika mit den Kindern zurückblieb. Die freie Zeit verbrachte der Fußballer zunächst mit der unbekannten Frau auf Sizilien und anschließend in Brasilien.

Reaktion der Kollegen und Partnerschaftsratgeber

Die Aktionen des Torwarts stießen auf breite Kritik, die weit über den eigenen Fanklub hinausging. Auch Frauen seiner Bayern-Kollegen übten scharfe Kritik an seinem Verhalten. Besonders auffällig war die Reaktion von Lina Kimmich, der Ehefrau von Joshua Kimmich, und Ines-Sarah Laimer, der Gattin von Konrad Laimer. Beide setzten sich mit ihrem Verhalten auseinander.

Lina Kimmich und Ines-Sarah Laimer veröffentlichten auf Instagram eine Abrechnung mit dem Paarberater Ruth Marquardt. Sie unterstützten die Expertise von Ruth Marquardt durch ein "Gefällt mir" bei deren Inhalten, was als implizite Verurteilung von Neuers Verhalten interpretiert wurde. Diese öffentliche Distanzierung unterstreicht die Spannungen innerhalb der Mannschaft und der angrenzenden Kreise, die durch die mediale Aufmerksamkeit auf Neuers persönliche Angelegenheiten entstanden sind.