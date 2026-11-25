Die Paarberaterin Ruth Marquardt kritisiert Manuel Neuer öffentlich. Prominente wie Nina Weiß und Ann-Kathrin Götze unterstützen das Video. Details zur Trennung von Anika und den Spekulationen um Neuer.

Die Paarberaterin Ruth Marquardt hat den Torhüter Manuel Neuer öffentlich scharf kritisiert. Der Auslöser für die massive Kontroverse war ein Video, das sie in ihren sozialen Medien veröffentlichte. Darin stellt sie das Verhalten des 40-Jährigen im Kontext seiner angeblichen Trennung von seiner Ehefrau Anika in Frage. Marquardt wirft dem Bayern-Star vor, seine Verantwortung als Ehemann und Vater zu vernachlässigen.

Sachliche Analyse der Vorwürfe

In ihrem Beitrag thematisierte Marquardt Berichte, die besagen, dass Neuer seiner Frau den Wunsch nach einer Scheidung nur wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes mitteilte. Die Geburt des jüngsten Sohnes erfolgte laut den zugrunde liegenden Quellen Ende August beziehungsweise Anfang September. Marquardt betonte in ihrem Video, dass es irrelevant sei, wie die aktuelle Beziehungssituation beschrieben wird. Sie argumentierte jedoch, dass es untragbar sei, seine Frau und die gemeinsamen Kinder in dieser vulnerablen Phase im Stich zu lassen. Die Beraterin kritisierte den mutmaßlichen Zeitpunkt dieser Mitteilung als zeitlich ungünstig und emotional unverantwortlich.

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Prominente Unterstützung der Beraterin

Das Video von Ruth Marquardt stieß auf erhebliche Resonanz bei zahlreichen weiblichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Viele signalierten ihre Zustimmung zu den geäußerten Kritikpunkten. Ann-Kathrin Götze, die Ehefrau des ehemaligen Bundesligaprofis und Nationalmannschaftskollegen Mario Götze, unterstrich ihre Position durch ein klatschendes Emoji in den Kommentaren. Auch Sophia Schneiderhan, die Partnerin des Ex-Nationalspielers Michael Ballack, zeigte ihr Verständnis für die Argumentation der Paarberaterin. Zusätzlich soll Nina Weiß, die Ex-Frau von Manuel Neuer aus seiner ersten Ehe, das Video geliked haben. Diese Reaktion wurde als öffentliche Unterstützung für Marquardt gewertet.

Spekulationen um neues Umfeld

Die privaten Schlagzeilen erhielten zusätzliche Aufmerksamkeit durch Berichte über Aufenthaltsorte von Manuel Neuer. Laut Medienangaben soll sich der Torhüter Ende September beziehungsweise Anfang Oktober auf der italienischen Insel Sizilien aufgehalten haben. In diesem Zeitraum sei eine bislang unbekannte Frau an seiner Seite gesehen worden. Auch während eines jüngeren Aufenthaltes in Brasilien wurde Neuer mit derselben Begleitung fotografiert. Über die genaue Identität dieser Person und die Art der Beziehung zu Neuer liegen keine gesicherten öffentlichen Informationen vor. Der Bericht vermutet, dass die Frau als Physiotherapeutin arbeitet und neu in sein Umfeld eingestiegen ist.

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Kontext aus Verletzung und Ehegeschichte

Manuel Neuers aktuelle Situation ist stark von seiner verletzungsbedingten Auszeit geprägt. Der FC Bayern München hatte dem Torhüter die Erlaubnis erteilt, sich zeitweise außerhalb Münchens aufzuhalten, während er von seiner Verletzungspause profitiert. Zu den laufenden Berichten über sein Privatleben hat der 40-Jährige bislang keine öffentlichen Stellungnahmen abgegeben. Er schweigt zu den Vorwürfen und den Spekulationen in der Presse. Die aktuelle Trennungssituation steht im Kontrast zu Neuers bisherigen Eheerfahrungen. Vor der Ehe mit Anika war er mit Nina Weiß verheiratet. Die Hochzeit mit ihr fand im Jahr 2017 statt, die Scheidung folgte Ende 2020.

Seine zweite Ehe mit Anika wurde später im Jahr 2023 in Tegernsee geschlossen. Die schnelle Eheschließung nach seiner Scheidung von Weiß markierte einen neuen Lebensabschnitt, der nun erneut ins Wanken zu geraten scheint. Die Kombination aus der Verletzungspause, den Aufenthalten im Ausland und den öffentlichen Kritikern an seinem Verhalten führt zu einer hohen medialen Spannkraft. Die Reaktion der Partnerin des Ex-Nationalspielers Michael Ballack und anderer Prominenter zeigt, wie stark das Thema die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bindet. Der Torhüter bleibt trotz der wachsenden medialen Druckentwicklung stumm und tritt nicht mit eigenen Fakten zu den Vorwürfen auf.