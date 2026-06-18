Manuel Neuer plant Abschied nach WM 2026 - DFB-Elf ohne Wahi gegen Elfenbeinküste

Manuel Neuer kündigt seinen erneuten Rücktritt nach der WM 2026 an, die deutsche Mannschaft bereitet sich auf das zweite Gruppenspiel vor und muss ohne den gesperrten Elye Wahi auskommen. Zudem sorgen Trainingsumzug und ein KI-manipuliertes Fanfoto für Schlagzeilen.

Manuel Neuer plant nach der Weltmeisterschaft 2026 seinen erneuten Abschied aus der deutschen Nationalmannschaft. Für mich steht es im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist.

Ich habe jetzt nicht vor, in zwei Jahren bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen, erklärte der 40-jährige Torhüter auf einer Pressekonferenz in Winston-Salem. Nach der Heim-EM 2024 hatte der Weltmeister von 2014 seinen Rücktritt aus der DFB-Auswahl verkündet. Für die WM holte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann aber überraschend zurück. Neuer betonte, dass der Rücktritt damals die richtige Entscheidung gewesen sei und auch die zweijährige Pause aufgrund der Belastung beim FC Bayern sinnvoll war.

Im Februar und März habe er dann Kontakt mit Nagelsmann gehabt, bei dem es auch um ein mögliches Comeback ging. Ich habe mich im Frühjahr mit dem Bundestrainer darüber ausgetauscht, wie ich mich fühle und wie fit ich bin. Und ob ich mich fähig fühle, ein Turnier durchzuspielen, sagte Neuer. DFB-Coach Nagelsmann hatte Neuer für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nach zwei Jahren wieder in die Nationalmannschaft geholt.

Gegen Curacao (7:1) feierte der Keeper nach langwierigen Wadenproblemen in der WM-Vorbereitung sein Comeback - eine Punktlandung. Die Stimmung im Team sei trotz der Umstellungen gut, betonte Nagelsmann. Man freue sich auf das Spiel und wolle den Schwung aus dem Auftaktsieg mitnehmen. Die Elfenbeinküste sei ein starker Gegner, der ohne Wahi aber geschwächt sei.

Dennoch müsse man konzentriert bleiben. Die deutsche Mannschaft bereitet sich derweil auf das zweite WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste vor, das am Samstag in Toronto stattfindet. Ein hartes Stück Arbeit wartet auf die DFB-Elf, denn der Gegner muss ohne seinen Stürmer Elye Wahi auskommen. Der ivorische Verband hatte zunächst mitgeteilt, dass Wahi doch die Einreiseerlaubnis nach Kanada erhalten habe und spielen könne.

Doch kurz vor dem Spiel wurde bekannt, dass dem Frankfurter Bundesligaprofi, der an OGC Nizza ausgeliehen ist, von den kanadischen Behörden die Einreise verweigert wurde. In Frankreich läuft gegen Wahi laut The Athletic ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche. Es geht um Auffälligkeiten rund um das Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und dem FC Metz am 17. Mai.

Wahi soll sich dabei absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt haben, der Ligaverband LFP stellte auffälliges Wettverhalten für den Fall seiner Verwarnung fest. Rund zwei Wochen vor WM-Beginn soll der Stürmer sogar vorübergehend festgenommen worden sein. Für die Elfenbeinküste ist der Ausfall ein herber Rückschlag vor der wichtigen Partie gegen Deutschland. Neben den sportlichen Herausforderungen gibt es auch abseits des Platzes Neuigkeiten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Training mit der Nationalmannschaft auf einen Nebenplatz verlegt, um den Rasen des Hauptplatzes im Spry Stadium in Winston-Salem zu schonen. Die Torhüter um Manuel Neuer zogen für ihre spezifischen Übungen auf das Uni-Gelände der Wake Forest University um, wo insgesamt drei Plätze zur Verfügung stehen. Greenkeeper der Universität und ein Rasenexperte des DFB kümmerten sich um die Pflege des Hauptplatzes.

Das Abschlusstraining für das Spiel gegen die Elfenbeinküste soll am Freitag wieder auf dem Hauptplatz stattfinden. Für zusätzliche Motivation bei den Spielern sorgt eine besondere Aktion: Schülerinnen und Schüler aus Winston-Salem haben Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. aufmunternde Botschaften auf Deutsch geschrieben, die im Speisesaal an der Wand hängen. Ein weiteres Kuriosum betrifft einen deutschen Fan: Ein Fußball-Fan aus Alsfeld in Hessen ist nach dem Besuch des deutschen Auftaktsieges gegen Curacao als Adolf Hitler in den sozialen Netzwerken aufgetaucht.

Ein Foto von Jan Weitzel und seinem Sohn, die gemeinsam im Fanblock standen, wurde mit Hilfe von KI so verändert, dass der Familienvater plötzlich aussah wie Hitler. Weitzel hat inzwischen Anzeige erstattet. Das Foto, das den Vater und seinen Sohn beim Jubeln zeigt, wurde von Unbekannten mit einer KI-Software bearbeitet. Weitzel entdeckte die Verfälschung, als Freunde ihn darauf aufmerksam machten.

Er fühle sich in seiner Ehre verletzt und hoffe, dass die Täter gefunden werden. Die Polizei ermittelt. Die ganze Geschichte sorgt für Aufsehen und zeigt die Schattenseiten der digitalen Manipulation





sportschau / 🏆 4. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Neuer DFB-Nationalmannschaft WM 2026 Elye Wahi Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Elfenbeinküste muss im Spiel gegen Deutschland ohne Elye Wahi antretenDie Elfenbeinküste muss im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 gegen Deutschland auf Stürmer Elye Wahi verzichten. Dem 23-Jährigen wurde von den kanadischen Behörden die Einreise verweigert. Gegen Wahi läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, Korruption und Geldwäsche im Zusammenhang mit auffälligem Wettverhalten bei einem Ligue-1-Spiel. Der ivorische Verband unterstützt den Spieler, aber die notwendigen Einreisegenehmigungen liegen nicht vor.

Read more »

WM 2026: Elfenbeinküste fehlt Stürmer gegen Deutschland - Kanada verweigert Wahi Einreise data-manual=titleElye Wahi, Stürmer der Elfenbeinküste, darf nicht nach Kanada einreisen. Ob ein Zusammenhang wegen möglicher Manipulationsvorwürfe besteht, ist bisher offen. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Manuel Neuer: WM 2026 als mein letztes Turnier - DFB-Team hat machbare GruppeBundestorhüter Manuel Neuer erklärt, dass die WM 2026 sein letztes Turnier sein wird. Im Interview spricht er über die Gruppenauslosung, den Kader und das Vertrauen in die junge Mannschaft um Jonas Omlin. Zudem äußert er sich zu Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Ambitionen der deutschen Nationalmannschaft.

Read more »

WM 2026: Manuel Neuer wird mit 40 zum WM-Rekordtorhüter - Deutschland trifft auf ElfenbeinküsteManuel Neuer löst mit seinem 21. WM-Einsatz Hugo Lloris als Rekordtorhüter ab. Der 40-Jährige bestreitet sein letztes großes Turnier und spricht über sein Comeback, Fitness und den Mix aus jung und erfahren in der DFB-Auswahl.

Read more »