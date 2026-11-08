Manuel Neuer reißt Achillessehne, FC Bayern verliert Rekordtorhüter

Der 40-jährige Manuel Neuer muss mit einem Sehnenteilriss rechnen. Der Rekordhalter fällt monatelang aus, was die Zukunft des FC Bayern im Tor belastet.

Der FC Bayern München muss in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän und Rekordtorhüter Manuel Neuer verzichten. Der 40-jährige deutsche Nationalkeeper zog sich bei der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu und muss den Platz vorzeitig verlassen. Diese Verletzung bedeutet ein schwerer Schicksalsschlag für die Münchner, da sie einen großen Teil der restlichen Bundesliga -Saison verpasst.

Diagnose Sehnenteilriss im rechten Fuß

Die medizinische Untersuchung bestätigte die bereits kurz nach der Pause vermuteten Probleme. Manuel Neuer zog sich einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Sportdirektor Hasan Salihamidžić erklärte vorab, dass es sich um eine Wiederholung des altbekannten Problems am Fuß handle. Man hoffe jedoch, dass die Verletzung nicht zu schwer wiegt, was sich angesichts der Diagnose jedoch nicht bestätigt.

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Monatelange Ausfallzeit und Rückkehr

Der Verein macht offiziell keine genauen Angaben zur Ausfallzeit, doch Medienberichte deuten auf Monate hin. Zeitungen wie die Bild und die Abendzeitung rechnen mit sechs bis zwölf Wochen. Im besten Fall kehrt der Weltenmeister erst im Februar zurück, möglicherweise zum ersten Spiel nach der Winterpause. Ein Worst-Case-Szenario sieht sogar eine Pause von drei bis sechs Monaten vor, was das Saisonende bedeuten würde.

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Rekordmarke 550. Bundesligaspiel

Trotz der Verletzung ist der Meilenstein historisch. Manuel Neuer wurde im Alter von 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesligaspieler der Geschichte des Rekordmeisters. Er löste damit Bernd Dreher ab, der bei seinem letzten Einsatz 40 Jahre und 198 Tage alt war. Der älteste Spieler in der gesamten Bundesliga ist Klaus Fichtel mit 43 Jahren und 184 Tagen.

Nachhaltige Probleme und Karriereende

Die Verletzungsanfälligkeit von Manuel Neuer ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Kalenderjahr 2026 wurde er bereits zum vierten Mal in einem Pflichtspiel ausgewechselt. Hansi Flick betonte, dass die Hierarchie im Tor trotz dieser Häufigkeit nicht aufgeweicht werde. Manuel Neuer wird seine Karriere voraussichtlich am Saisonende beenden, was seine aktuellen Verletzungen umso gravierender für den Verein macht.