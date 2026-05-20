Germany's World Cup star Manuel Neuer is back in action and still at the top of his game. However, coach Julian Nagelsmann is criticized for his communication style and team selection, especially regarding Oliver Baumann and Neuer's teammate Marc-Andre ter Stegen. The players are in a heated battle for spots in the squad and potential influence on the team's title ambitions in the upcoming tournament in the USA, Mexico, and Canada. Keep in mind that the coach's decisions can change frequently and are always vulnerable to interpretation and accusation. We can expect more critical and competitive news in the upcoming days.

Comeback von Torwart Manuel Neuer (40) für richtig, aber Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) bekommt sein Fett weg.

"Die Art und Weise der Kommunikation ist halt einfach eine Katastrophe. Dieses Rumgeeiere von Beginn an, das macht einen halt verrückt an unserem Bundestrainer. Weil man sich klare Ansagen wünscht und so geht es auch jedem Spieler," sagte Babbel in einem ran-Interview. Joachim Löw (66) nahm Nagelsmann in Schutz.

"Aus meiner Sicht weiß ich natürlich auch, dass ein Bundestrainer es auch schwer hat," sagte der Weltmeister-Coach von 2014 bei RTL vor dem Anpfiff des Freiburger Europa-League-Finales gegen Aston Villa. "Alle fordern immer Entscheidungen, Kommunikation, aber es ist auch wichtig, dass man es den Spielern dann zuerst mitteilt. " Er wolle Nagelsmanns Entscheidungen nicht bewerten, sagte Löw weiter. "Ein Trainer trifft Entscheidungen nach dem, was er alles über zwei Jahre jetzt gesehen hat von der Mannschaft, von den einzelnen Spielern.

Er weiß, was er erwarten kann oder was auch nicht.

" Der 40-jährige Neuer sei "nach wie vor herausragend gut," sagte der frühere Bayern-Profi Babbel, und die besten Spieler müssten auch zur fahren. "Aber mir kann doch jetzt keiner erzählen, dass Nagelsmann erst in der letzten Woche festgestellt hat: Hoppla, der Neuer ist ja wirklich gut drauf," sagte Babbel.

Nagelsmann wird bei einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus am Donnerstag (13 Uhr) die Kaderliste mit den 26 Spielern verkünden, mit denen er beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zum großen Titelangriff starten will. Babbel fühlt mit dem Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann mit, der bei einer von Medien bereits als fix vermeldeten Neuer-Nominierung für den große Verlierer wäre.

"Baumann hat über 500 Bundesligaspiele bestritten und eine Top-Saison gespielt. Wenn ich dann trotzdem kein Vertrauen in ihn habe, dann weiß ich das schon vorher und nicht erst 14 Tage vor der Bekanntgabe," sagte Babbel: "Was passiert denn, wenn sich Neuer nochmal verletzt? Dann ist Baumann doch gut genug? Das kann doch keiner mehr ernst nehmen.

" Dass Baumann, den Nagelsmann nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen ursprünglich als WM-Torwart auserkoren hatte, der vernehmen nach die vermutliche Rolle als Nummer zwei akzeptieren wolle, spreche für den Charakter des 35-Jährigen, so Babbel





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