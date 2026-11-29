Manuel Neuer trifft zur Räuber Kneißl zum ersten Mal seit der Brasilien-Reise auf Fans. Im Interview spricht er über Jonas Urbig, Harry Kane und sein Lieblingsessen am Tegernsee.

Der deutsche Torwart Manuel Neuer kehrt heute nach dem monatelangen Schweigen in die Öffentlichkeit zurück. Sein Ziel ist der traditionelle Besuch beim Fanclub Räuber Kneißl Unterweikertshofen 97 im Landkreis Dachau. Dies markiert seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem kontroversen Urlaub in Brasilien.

Neuer und Urbig als Zukunftssicherung

Neuer bestätigt die positive Entwicklung im Tor des FC Bayern München. Er spricht Jonas Urbig als seine direkte Vertretung aus. Der Weltmeister von 2014 bewertet die Leistung des Kollegen sehr hoch. Er nennt einen Horizont von mindestens zehn Jahren für die Position.

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Manuel Neuer beschreibt die Zusammenarbeit als konstruktiv und motivierend. Er lobt die hohen Leistungen von Jonas Urbig für die Mannschaft. Die tägliche Arbeit im Training dient dazu, die eigene Leistungsbarriere kontinuierlich anzuheben. Beide Spieler sehen sich in einem gegenseitigen Förderprozess.

Essen am Tegernsee und Harry Kanes Elfmeter

Beim Thema Ernährung hat der Torwart klare Präferenzen. Bei Aufenthalten am Tegernsee besucht er regelmäßig ein italienisches Lokal. Die Karte bietet mediterrane und klassische Gerichte an. Er wählt oft Kartoffeln mit Gemüse und Rinderfilet.

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Neuer achtet strikt auf seine Kohlenhydrataufnahme. Er meidet Nudeln oder Pizza aus herkömmlichem Weizenteig. Stattdessen lässt er sich alternative Teige zubereiten. Als bevorzugtes Ausflugsziel am Tegernsee nennt er das Forsthaus Valep. Dieses liegt knapp vor der Grenze zu Österreich.

Die Interaktion mit dem Stürmer Harry Kane ist intensiv. Neuer gibt zu, dass Harry Kane ständig nach dem Training Elfmeter schießt. Er nennt eine Häufigkeit von fünf bis sechs Bällen pro Einheit. Neuer bezweifelt, dass ein gehaltener Elfmeter den Stürmer betrübt. Er stellt klar, dass Harry Kane der beste Schütze des Teams ist.

Privatsphäre und beeindruckende Spielstätten

Der deutsche Kapitän wünscht sich einen persönlichen Austausch mit unbekannten Akteuren. Er möchte mit einem jungen, noch nicht so bekannten Spieler den Tag tauschen. Die Unbekanntheit ermögliche ihm eine größere Privatsphäre. Er könnte unerkannt agieren und alltägliche Dinge frei gestalten.

Bei den Spielstätten, in denen er bereits auftrat, fallen ihm drei Namen auf. Das Maracanã-Stadion und das Wembley-Stadion verbinden ihn mit großen Titelerfolgen. Das Wembley-Stadion ist für ihn besonders mit dem Trikot-Erfolg verbunden.

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Die Allianz Arena genießt bei Manuel Neuer höchste Wertschätzung. Er betont den Stolz auf das Heimstadion. Der FC Bayern München habe die Ehre, in einer solchen Spielstätte zu agieren. Alle drei genannten Stadien gehören für ihn zu den besten zehn der Welt.