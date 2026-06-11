Manuel Neuer's Comeback and the German National Team's Preparations for the 2026 World Cup

The news text discusses the return of Manuel Neuer to the German national team and the preparations for the 2026 World Cup. It also mentions the excitement of Curaçao's goalkeeper Eloy Room and the title ambitions of the German team.

Viel wurde in den letzten Wochen über die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des DFB-Teams diskutiert. Einer freut sich in jedem Fall riesig über das Comeback des mittlerweile 40 Jahre alten Keepers: Curaçao -Torwart Eloy Room , der am Sonntag (Ich habe gehofft, dass er zurückkommt, weil er eines meiner großen Vorbilder ist) Christian Feld, Sports chau FIFA WM 2026, Das Erste, 31.05.2026 • 19:20 Uhr Curaçao geht als krasser Außenseiter in Gruppe E an den Start.

Die Vorfreude auf Spiele gegen internationale Topstars ist dennoch groß. Bei der deutschen Nationalmannschaft startet allmählich der Endspurt der WM-Vorbereitung. Nach dem offiziellen Fototermin stand das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Mittwoch insgesamt zweieinhalb Stunden auf dem Trainingsplatz, auch der zuletzt angeschlagene Manuel Neuer mischte mit. Auf einer anschließenden Pressekonferenz unterstrich Linksverteidiger David Raum dann noch einmal die Titelambitionen.

Mit dem Kader und dem Trainerteam haben wir sehr gute Vorzeichen, dass wir sehr weit kommen, sagte er. Wir sind Deutschland, wir haben Ansprüche und wollen das Maximum. Assan Ouedraego hat nach seiner Nachnominierung für die WM offenbar so lautstark gejubelt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den Konsum stimmungssteigernder Getränke vermutete. Ich lag auf der Liege und war unfassbar am Chillen mit meinen Jungs.

Ich habe mich sofort unfassbar gefreut, erzählte der Youngster am Mittwoch lachend. Dann hat er mich gefragt, ob ich betrunken bin. Aber ich trinke so oder so nicht. Oudraego war am vergangenen Freitag für Bayern-Youngster Lennart Karl nachgerückt, der sich in Chicago vor der WM-Generalprobe gegen die USA verletzt hatte.

Lange Zeit war David Raum auf der linken Seite die Nummer eins im DFB-Team - mittlerweile hat ihm aber Nathaniel Brown den Rang abgelaufen und wird aller Voraussicht nach als Stammspieler ins WM-Turnier gehen. Und damit ist auch Raum vollkommen fein.

'Nene' macht es sehr, sehr gut. Ich akzeptiere meine Rolle und komme ich ins Spiel, gebe ich alles. Auch wenn ich nicht von Anfang an spiele, weiß die Mannschaft, dass sie sich auf mich verlassen kann. 26 Spieler stehen offiziell in den WM-Kadern, das gilt natürlich auch für das DFB-Team. Sollte sich jemand die Mühe machen und auf dem Mannschaftsfoto, das am Mittwoch in Winston-Salem aufgenommen wurde, nachzählen, wird er jedoch auf 27 Spieler kommen.

Der Grund: Julian Nagelsmann hat Jonas Urbig das starke Signal gegeben, mehr als ein Trainingstorhüter zu sein, sondern ein echter Bestandteil der Mannschaft. Der Keeper des FC Bayern München ist als Nummer vier mitgereist





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