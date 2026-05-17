Manuel Neuer's Injury and the Path to the World Cup

The news text discusses the current state of football in Germany, focusing on the question of whether Bayern Munich star Manuel Neuer's injury will affect his participation in the World Cup. Lothar Matthäus, a former German national team player, expressed his support for Neuer's nomination, but with a condition that Neuer should be discussed with Oliver Baumann, the current number one goalkeeper. Baumann, however, maintained his position as the preferred goalkeeper for the World Cup.

NEWS TEXT: oder nicht? Diese Frage beschäftigt derzeit Fußball-Deutschland. Hält die Wade des Bayern-Stars? Nach SPORT BILD-Informationen wurde Neuer nach dem Köln-Spiel direkt zu einer MRT-Untersuchung gebracht.

Die erste Diagnose: Die Verletzung ist eher nicht schwerwiegend. Ist der Weg zur WM damit frei? Lothar Matthäus (65) hatte sich schon vor dem Spiel für eine Nominierung Neuers ausgesprochen – mit einer Bedingung: „Ja, aber ich hätte schon mit Oliver Baumann gesprochen. Es sind nur noch fünf Tage bis zur Kadernominierung.

Manuel Neuer steht auf dieser Liste. Wenn Manuel Neuer draufsteht, plant man mit Manuel Neuer. Matthäus ergänzte zuvor: „Ich weiß nicht, welche Gespräche stattgefunden haben. Es ist ein Schlag ins Gesicht von Oliver Baumann, vor allem wenn man noch nicht mit ihm gesprochen hat.

Man hätte ihn darauf vorbereiten sollen – aus menschlicher Sicht sogar müssen. Manuel Neuer muss natürlich auch Julian Nagelsmann das Go geben, dass er dabei ist. Es sind alles Spekulationen. Der beste Torhüter ist Manuel Neuer, das hat er auch gezeigt.

Baumann hat Riesenspiele gemacht. Bundestrainer Nagelsmann erklärte sich am Samstagabend beim ZDF im „Aktuellen Sportstudio“ bewusst vage, wollte sich beim Thema Torhüter nicht in die Karten blicken lassen. Ob er schon mit Baumann gesprochen habe, wollte er ebenfalls nicht beantworten. Auf die Frage, ob er an Baumanns Stelle trotz einer möglichen Degradierung mit zur WM fahren würde, sagte Matthäus deutlich: „Wenn man mit mir offen umgeht, ja.

Wenn ich es im letzten Moment erfahre, würde ich mir überlegen, ob ich diesem Trainer noch vertrauen kann. Das ist schon ein Vertrauensverhältnis. Wir spekulieren und wissen nicht alle Einzelheiten. Aber: Wichtig wäre es aus menschlicher Sicht, mit Baumann zu sprechen.

Auch Didi Hamann äußerte sich skeptisch zu einer Rückkehr Neuers: „Ich würde es nicht machen. Baumann hat die Quali gespielt. Das ist anders als bei Toni Kroos, als es keine Quali gab. Aber jetzt nach dem letzten Spieltag zu sagen: Der Neuer ist wieder da, halte ich für keine gute Idee.

Michael Ballack sagte bei DAZN: „Die Zeichen verdichten sich, dass er dabei sein wird. Wenn er dabei ist, wird er die Nummer 1 sein.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Neuer World Cup Injury Discussions Baumann Nagelsmann

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manuel Neuer soll WM-Starter bleiben - allerdings damit verbunden, dass Oliver Baumann ein mögliches Überraschungspaar könnteOliver Baumann, ein deutscher Torwart, ist einer der Hauptkonkurrenten für die deutsche Nummer 1-Torempfeckung. Den Bericht zufolge, dass Manuel Neuer auf der vorläufigen Fifa-Liste steht, könnte Oliver Baumann die WM-Starte verlieren und damit Julian Nagelsmann und die zweite Elf in große Schwierigkeiten bringen.

Read more »

Medienbericht: Manuel Neuer kehrt in die Nationalmannschaft zurückZuletzt haben sich die Gerüchte immer mehr verdichtet: Bayern-Keeper Manuel Neuer soll laut einem Bericht des Bezahlsenders Sky vor einem Comeback in der Nationalelf stehen.

Read more »

Manuel Neuer is returning to the German national team for the 2026 World CupGerman football player and FC Bayern goalkeeper Manuel Neuer, wearing a green shirt, is being reported to make his comeback in the German national team for the 2026 World Cup. The story is based on a report from Sky Sport and a claim by the player himself. Neuer has stated that he will be returning for the World Cup, provided he is fit and healthy. The story also mentions Neuer's contract extension with FC Bayern and his future role in the German national team.

Read more »

Manuel Neuer vs. Oliver Baumann: The German National Team's Torwart DilemmaThe decision on who will be Germany's goalkeeper at the World Cup has caused a stir, with Manuel Neuer being favored over Oliver Baumann. The controversy has divided the nation and the football world. The article discusses the reasons behind Nagelsmann's choice and the potential impact on the team and the tournament.

Read more »