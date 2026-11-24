Manuel Neuer soll sich von seiner Partnerin getrennt haben – und die Paarberaterin Ruth Marquardt geht mit einem emotionalen Video viral. Hier sagt sie, warum der Fall so viele Menschen berührt.

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