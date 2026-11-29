FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer äußert sich zur Kritik an seinem Brasilien-Trip und der Trennung von Anika. Er betont den Wunsch nach Unbekanntheit.

Manuel Neuer, der kapitän des FC Bayern und 40-jährige Weltmeister von 2014, hat sein Schweigen nach heftiger öffentlicher Kritik gebrochen. Am Sonntagnachmittag besuchte der Torwart den Fanklub " Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97" in der Gemeinde Erdweg im Landkreis Dachau in Oberbayern. Dies war sein erster öffentlicher Auftritt, seitdem Exklusivberichte über die Trennung von seiner Ehefrau Anika und einen umstrittenen Urlaubs trip nach Brasilien mit einer unbekannten Frau die Medien erreichten.

Neuer wünscht sich Unbekanntheit statt Ruhm

Manuel Neuer erklärte direkt, dass er einen unbekannten Sportler tauschen würde, um mehr Privatsphäre zu genießen. Der fünfmalige Welttorhüter sagte, er favorisiere einen jungen Spieler, der noch nicht auf dem Radar ist, um unerkannt zu bleiben. Er betonte, dass dies den Vorteil biete, einfach machen zu können, was man wolle, ohne ständig beobachtet zu werden.

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Hintergrund der Kontroverse um Brasilien-Trip

Diese Aussagen stehen im direkten Zusammenhang mit den Vorfällen der vergangenen neun Tage, als Fotos und Videos von Manuel Neuer mit einer unbekannten Frau in Búzios, einem Ferienort im Bundesstaat Rio de Janeiro in Brasilien, veröffentlicht wurden. Der Verein hatte diesen Urlaub trotz seiner Rehabilitation nach dem Sehnenteilriss im rechten Fuß genehmigt, damit der Stammkeeper abschalten konnte. Die Reha diente der Genesung, doch die Bilder sorgten für Aufsehen.

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Trennung von Anika und Auszug vom Tegernsee

Manuel Neuers persönliche Lage verschärfte sich, als bekannt wurde, dass er seine Ehe mit Anika (26) beendet. Kurz nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes im Wochenbett teilte der Superstar seiner Frau mit, dass er die Ehe nicht mehr fortführen will. Neuer zog daraufhin aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee aus, während Anika mit den Kindern im Haus verblieb. In der Zwischenzeit verbrachte der Fußballer seine freie Zeit mit der unbekannten Frau, zuerst auf Sizilien und anschließend in Brasilien.

Kritik von Kollegengattinnen und Paarberaterin

Die Handlungen Neuers stießen auf heftige Kritik, insbesondere von den Ehefrauen seiner Teamkollegen. Lina Kimmich (35), die Gattin von Joshua Kimmich (31), und Ines-Sarah Laimer (29), die Frau von Konrad Laimer (29), veröffentlichten eine Abrechnung mit der Paarberaterin Ruth Marquardt auf Instagram. Sie versahen die Inhalte mit einem "Gefällt mir", was als deutliches Zeichen der Missbilligung gewertet wurde. Diese Reaktion unterstreicht die Spannung innerhalb des Kaders und der Umfeldes von Manuel Neuer.