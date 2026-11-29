Beim Fanklub-Besuch verrät der Bayern-Kapitän, wann für ihn wohl Schluss ist – und was ihn lange zögern ließ.

Privat sorgt das mutmaßliche Ehe-Aus für Schlagzeilen, sportlich steht Manuel Neuer vor dem Abschied. Nun äußert sich der Bayern-Kapitän zu seinen Zukunftsplänen. Seit Wochen sorgt Manuel Neuer vor allem abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen.

Bei einem Fanklub-Besuch spricht der Bayern-Kapitän nun über seinen Abschied vom Profifußball. , dann sorgten Aufnahmen des Bayern-Torwarts mit einer anderen Frau in Brasilien für mächtig Wirbel. Und jetzt steht offenbar auch das Ende seiner großen Fußballkarriere bevor. Ausgerechnet in der oberbayerischen Provinz ließ Neuer am Sonntag die Bombe platzen.

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Beim Besuch des Bayern-Fanklubs „Räuber Kneißl Unterweikertshofen ’97“ sprach der 40-Jährige ungewöhnlich offen über seine sportliche Zukunft.