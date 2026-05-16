Manuel Neuer hkoffërët nach der gewonnenen Meisterschaft über eine ge"ammtliche Teilnahme bei der anstehenden Weltmeisterschaft und betont, dass er seine Planung in die kommende Meisterschaft und DFB-Pokal-Einzelrunde einklädt. Der Bayern-Torhüter betont, dass er nun nicht mit dem Bundestrainer Julian Nagelsmann in Verbindung stehen wird, aber dass sie sonst regelmäßig Kontakt haben.

Manuel Neuer spricht nach der gewonnenen Meisterschaft über eine ge"samtliche Teilnahme bei der anstehenden Weltmeisterschaft und lässt eine Tör offen! Der Bayern-Torhühter sagt bei Sky auf die Frage, ob er Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe: “Nein, jetzt nicht.

Wir haben das ganze Jahr Kontakt - so wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch. ” Zu einer ge"samtlichen WM-Teilnahme erklärt er: “Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft. Ich habe in der kommenden Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal.

Von daher ist es für mich kein Thema. ” Auf die Frage, ob eine WM-Teilnahme ausgeschlossen sei, fügt er an: “Für mich ist das - wie gesagt - heute kein Thema. Ich glaube, das ist einfach das Schöne, dass wir eine Meisterfeier haben und in der kommenden Woche noch eine Aufgabe mit dieser Mannschaft haben. Das mösst ihr nicht wissen.

” geht mit einem Lächeln weiter. Sky-Experte Lothar Matthäuse legt aus: “Für mich ist das ein Ja. ” Neuer steht bereits im vorläufigen 55-Kader des DFB





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Soccer Manuel Neuer World Cup German National Team Bundesliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bericht heizt Gerüchte an: Manuel Neuer steht auf ominöser 55er WM-KaderlisteDie Spekulationen um ein WM-Comeback von Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft werden immer konkreter. Er soll auf der 55er-Kaderliste des DFB stehen.

Read more »

Manuel Neuer soll auf der WM-Kaderliste stehenTrotz Rücktritts steht Manuel Neuer laut Sky auf der vorläufigen WM-Kaderliste. Sogar ein Gespräch mit dem Bundestrainer soll schon stattgefunden haben.

Read more »

FC Bayern München: Verkündet Torwart Manuel Neuer bei der Meisterfeier seine Vertragsverlängerung?Macht Manuel Neuer beim FC Bayern weiter? Fix ist das noch nicht, doch Sportdirektor Max Eberl berichtet von positiven Gesprächen und Fortschritten.

Read more »

Manuel Neuer bleibt auf seine Teilnahme an der WM zurückhaltend. Lothar Matthäus sieht ein klares 'Ja'Manuel Neuer äußerte sich nach dem Bundesliga-Spieltag, in dem Bayern die Meisterschaft gewannen, zurückhaltend über eine mögliche Teilnahme an der WM. Sky-Experte Lothar Matthäus sieht das als ein klares 'Ja' und argumentiert, dass Neuer sonst negatives sagen würde. Neuer sagt jedoch, dass er mit dem Bundestrainer immer mal wieder Kontakt hat, aber keine spezielle Ankündigung für die WM vorgenommen hat.

Read more »