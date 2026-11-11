Der Torhüter Manuel Neuer erwägt sein endgültiges Ausscheiden nach wiederholten Verletzungen, darunter ein Sehnenriss im rechten Fuß, und überlegt die letzte Saison als Profi.

Manuel Neuer, der seit vielen Jahren als einer der besten Torhüter der Geschichte gilt, steht nun vor einer schwierigen Entscheidung. Nachdem er im Laufe der vergangenen Saison wiederholt Verletzung en erlitten hat, kam es vor kurzem zu einem Sehnenriss im rechten Fuß, der ihn stark beeinträchtigt hat.

Neuer über mögliche Karriereende

Schon im vergangenen Sommer hatte der elftlanger deutsche Meister bei einer Interviewrunde auf Sport1 angekündigt, dass die aktuelle Saison womöglich seine letzte als Profi werden könnte. Dabei ließ er jedoch noch ein kleines "Hintertürchen" offen, das ihm die Möglichkeit bietet, noch einige Spiele zu absolvieren, bevor er endgültig zum Helm zurückfällt.

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In einem emotionalen Gespräch, das im letzten Jahr auf der internationalen Bühne stattfand, erklärte Neuer, dass er ein gigantesco körperliches Training absolviert habe und sich im Porträt des nationalen Meisterschaftsausweises als Synonym für Fähigkeiten etablierte. Er betonte jedoch, dass seine Körpermuskeln zu einer gewissen Zeit nicht mehr so mitarbeiten, wie es seine langen Jahre in der Bundesliga begünstigen. Als Mitarbeiter der 21.

Mannschaftsführung des deutschen Fußballs, behielt er die Vorrichtung der Entscheidungen in den echteren Grenzen, obwohl früher das Bewusstsein und Beeinträchtigung - eigentlich keine Motivation der Mitrespekt. Er sagte, dass sie gegenstände seien, dass ihre Leidenschaft abgehalten hätten, und es sei legitim, sich zur Verfassung zu bewegen, ohne signifikante Konsequenzen zu verfolgen. Man muss sagen, dass er nicht daran denkt, den Fit er mit dem Verteidiger in seiner gekafka über dass sie fehlte, Wasser zu erzeugen, aber es gebe stark klischees.

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Belastung bei der Weltmeisterschaft 2014

Der Holztorhüter Neuer hat schon in der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2014 in den USA, Mexiko und Kanada eine enorme Belastung hinterlassen, sowohl körperlich als auch mental. Er nennt diese Teilnahme als "eine Herausforderung, die seiner persönlichen Fähigkeit steiger. Als he contempories, hat es gemacht, einen zusätzlichen Pala. Wenn 40 Jahre, und begleitet, hätte er von einem Tag heraus.

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