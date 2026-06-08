Manuel Neuer steigt im Teamtraining ein - Wade hält Belastung stand

Beim ersten öffentlichen Training in Winston-Salem zeigt Manuel Neuer eine deutliche Leistungssteigerung und absolviert alle Übungen ohne Probleme. Die Genesung seiner Problemwade scheint fortgeschritten, sodass ein Einsatz gegen Curacao realistisch ist.

BILD berichtet vom ersten öffentlichen Training der deutschen Nationalmannschaft im Quartier-Ort Winston-Salem , North Carolina, mit besonderem Fokus auf Torhüter Manuel Neuer . Vor rund 3000 Zuschauern zeigt sich Neuer nach wochenlangem Individualtraining erstmals wieder im Teamtraining und absolviert eine intensive Session mit den anderen Torhütern.

Die Übungen beginnen um 18 Uhr Ortszeit nach einer ausgiebigen Dehnphase. Während des Trainings, bei dem auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zuschaut, absolviert Neuer alle Aufgaben inklusive Sprungparaden und Flugparaden mit links, was als positives Zeichen für die Genesung seiner Problemwade gewertet wird. Nach 56 Minuten endet die Einheit, Neuer bleibt noch für Autogramme. Im Vorbereitungscamp in Chicago hatte er nur einzeln trainiert, jedoch unter Aufsicht des Torwarttrainerteams.

Laut Nagelsmann war geplant, dass Neuer in Winston-Salem einsteigt und gegen Curacao spielt. Derzeit scheint alles nach Plan zu verlaufen, was den DFB optimistisch für die WM-Spiele stimmt





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