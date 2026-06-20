Manuel Neuer stellt neuen ewigen WM-Rekord auf

Manuel Neuer ist der neue alleinige Rekord-Torwart bei der Weltmeisterschaft. Er hat bereits 21 Spiele bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde bestritten und kann in diesem Turnier noch eine weitere DFB-Bestmarke knacken.

Manuel Neuer stellt mit seinem Einsatz gegen die Elfenbeinküste einen neuen ewigen WM-Rekord auf. Der 40-Jährige ist der neue alleinige Rekord-Torwart. Vor Neuer hielt der ehemalige französische Nationaltorwart Hugo Lloris mit 20 WM-Einsätzen die Bestmarke.

Neuer ist der einzige Torwart im Top-Quartett, der auf Einsätze bei fünf Weltmeisterschaften kommt. Der älteste deutsche Nationalspieler und der älteste jemals bei einer WM eingesetzte DFB-Akteur ist Neuer schon. Auch stand niemand häufiger im deutschen Tor als er - jetzt 126-mal. Kein deutscher Nationalspieler bestritt mehr Begegnungen bei großen Turnieren als Neuer.

Seine Einsätze bei Europameisterschafts-Endrunden sind ebenfalls ein ewiger Torhüterrekord. Um zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Neuer mit der DFB-Elf ins Viertelfinale einziehen. Nur Miroslav Klose (24 Einsätze) und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (25) liegen noch vor ihm. Ein Rekord bleibt für Neuer aber wohl unerreichbar: Der älteste Weltmeister ist Dino Zoff, der Italiener war beim Finalsieg 1982 gegen die DFB-Elf 40 Jahre und 133 Tage alt - Neuer wird am 19.

Juli 19 Tage jünger sein. Neuer ist im Laufe des aktuellen Turniers auch in der Lage eine weitere DFB-Bestmarke zu knacken. Dies würde bedeuten, dass er 21 Spiele bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde bestritten hat. Damit wäre er der neue Rekordhalter.

Der ehemalige französische Nationaltorwart Hugo Lloris hielt vor Neuer mit 20 WM-Einsätzen die Bestmarke. Neuer ist der einzige Torwart im Top-Quartett, der auf Einsätze bei fünf Weltmeisterschaften kommt. Der älteste deutsche Nationalspieler und der älteste jemals bei einer WM eingesetzte DFB-Akteur ist Neuer schon. Auch stand niemand häufiger im deutschen Tor als er - jetzt 126-mal.

Kein deutscher Nationalspieler bestritt mehr Begegnungen bei großen Turnieren als Neuer. Seine Einsätze bei Europameisterschafts-Endrunden sind ebenfalls ein ewiger Torhüterrekord. Um zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Neuer mit der DFB-Elf ins Viertelfinale einziehen. Nur Miroslav Klose (24 Einsätze) und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (25) liegen noch vor ihm.

Ein Rekord bleibt für Neuer aber wohl unerreichbar: Der älteste Weltmeister ist Dino Zoff, der Italiener war beim Finalsieg 1982 gegen die DFB-Elf 40 Jahre und 133 Tage alt - Neuer wird am 19. Juli 19 Tage jünger sein





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