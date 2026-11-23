Paarberaterin Ruth Marquardt kritisiert Manuel Neuers Verhalten nach der Trennung von Anika. Sie fordert mehr Verantwortung für das zweite Kind und kritisiert das Verhalten von Vätern.

Ein Video von Manuel Neuer mit einer anderen Frau, das sich kurz nach seiner Trennung und der Geburt seines zweiten Kindes schnell im Netz verbreitete, hat eine breite öffentliche Debatte ausgelöst. Die 37-jährige Torwart-Legende hat sich vor einigen Tagen offiziell von seiner Ehefrau Anika getrennt, obwohl das Paar erst im August des gleichen Jahres das zweite Kind zur Welt gebracht hatte. Diese Kombination aus neuer Vaterschaft und abruptem Beziehungsende stellt die beteiligten Parteien vor massive emotionale Herausforderungen.

Kritik an Manuel Neuers Verhalten in der Wochenbettphase

Paarberaterin Ruth Marquardt hat sich in einem viralen Instagram-Reel deutlich zu diesem Vorfall geäußert und dabei die Rolle von Vätern in modernen Familien kritisch hinterfragt. Sie macht deutlich, dass Manuel Neuer ein aktuelles Beispiel dafür ist, wie sich Väter immer wieder aus der Verantwortung stehlen. Besonders empört reagierte sie darauf, dass er seine Frau verlassen habe, während sie sich noch in der vulnerablen Phase des Wochenbetts befinde. Marquardt nutzt diesen konkreten Fall, um ein gesellschaftliches Problem sichtbar zu machen, das in ihrer Beratungspraxis häufiger auftaucht. Sie betont, dass es nicht nur um persönliche Fehler geht, sondern um ein strukturelles Versagen im Umgang mit familiären Pflichten nach einer Trennung.

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Emotionale Folgen für Anika und das neue Familienmitglied

Ruth Marquardt erklärt in ihrem Beitrag, warum eine Trennung kurz nach der Geburt eines Kindes für die Mutter besonders belastend ist. Sie argumentiert, dass eine Frau in dieser Phase genau die Sicherheit, Verlässlichkeit und Unterstützung benötigt, die ihr Partner plötzlich entzieht. Marquardt beschreibt, dass Frauen in Beziehungen oft den Großteil der Verantwortung für Kinder und Haushalt tragen. Fällt der Partner emotional weg, entsteht schnell eine massive Überforderung. Die Expertin weist darauf hin, dass Trennungen selten ohne Vorgeschichte entstehen, die partnerschaftliche Distanzierung jedoch häufig übersehen wird. Plötzlich steht nicht nur die Beziehung infrage, sondern die gesamte gemeinsame Zukunft als Familie, während die Mutter selbst Hilfe am dringendsten braucht.

Prominente Zustimmung und Netzwerk-Unterstützung für Mütter

Die kritische Analyse von Ruth Marquardt stößt auf große Resonanz und wird von zahlreichen Prominenten positiv aufgenommen. Unter anderem äußerten sich die Spielerfrauen Lina Kimmich, die Ehefrau des Bayern-Kapitäns Joshua Kimmich, sowie Ann-Kathrin Götze und Sophia Schneiderhan, die Verlobte von Michael Ballack, einverstanden mit der Expertin. Auch der 33-jährige Sänger und Vater Nico Santos reagierte in den Kommentaren mit Zustimmung. Diese öffentliche Solidarität zeigt, wie sensibel das Thema der fehlenden Unterstützung für Mütter in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Marquardt selbst gab an, dass ihr Auslöser für das Video ein Interview mit der Zeitschrift BUNTE war, in dem sie die extreme Belastungssituation für Anika Neuer beschrieb.

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Erforderliche Unterstützungssysteme und Alltagshilfe

Was eine Mutter in einer solchen Ausnahmesituation tatsächlich braucht, sind Menschen, die nicht nur fragen, wie es ihr geht, sondern konkret mit anpacken. Ruth Marquardt nennt hier explizit Freunde, Familie und ein verlässliches Netzwerk, die das Baby abnehmen, die Kinder mitversorgen und im Alltag entlasten. Ziel ist es, der Mutter das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein und die Verantwortung für die Kinder nicht allein tragen zu müssen. Die Expertin plädiert dafür, dass das Umfeld aktiv wird, anstatt passive Anteilnahme zu zeigen. Nur durch praktische Hilfe kann verhindert werden, dass eine bereits überforderte Frau komplett zusammenbricht. Dieses Netzwerk ist essenziell, um die Stabilität für das neugeborene Kind und die Mutter in den ersten Monaten nach der Trennung zu gewährleisten.

Väterliche Verantwortung und Schutz der Kinder vor Konflikten

Neben der direkten Unterstützung der Mutter warnt Ruth Marquardt eindringlich davor, Kinder in die elterlichen Konflikte hineinzuziehen. Kinder müssten wissen, dass Eltern zwar kein Liebespaar mehr sind, aber weiterhin Eltern bleiben und sie sich nicht zwischen ihnen entscheiden müssen. Sie dürfen beide Elternteile lieben und dürfen nicht zu Vermittlern, Tröstern oder Verbündeten eines Partners gemacht werden. Marquardt fordert von Vätern eine klare Botschaft an die Kinder: Ich übernehme Verantwortung und bin emotional und alltagsbezogen da. Sie kritisiert jedoch, dass sich Männer häufig aus der konkreten täglichen Verantwortung zurückziehen. Am Ende müssen Frauen dann alles auffangen: Kinder versorgen, Alltag organisieren und gleichzeitig die Kinder durch die neue familiäre Situation führen, während die Väter oft distanziert bleiben.